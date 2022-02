"Subí 25 kilos": Alejandra Ávalos venció el dolor de su sobrepeso y encontró el remedio

Hace dos años, Alejandra Ávalos enfrentó un problema de salud que la llevó al hospital; la intervención médica le dejó 25 kilos arriba, lo que además de ser un duro golpe emocional en su batalla por bajar de peso, la puso frente a difíciles momentos personales. En exclusiva, la actriz y cantante nos contó a detalle cómo ha vivido este proceso, y también nos confesó por qué cree que aún no ha podido encontrar el amor.

¿Qué pasó con el tratamiento en que estabas para bajar de peso?

Lo inicié de nuevo a mediados de enero; decidí resetear mi organismo, ¡y ya bajé 10 kilos!

¿Cómo le hiciste?

Obviamente tiene que ver el tipo de alimentación; me convertí en vegana con una proteína que es absorbida por mi cuerpo al cien por ciento, y es tan pura que alimenta directamente mis músculos; al mismo tiempo se crea la cetosis, que es la dieta keto, y así bajé los 10 kilos. Ya voy por el segundo mes con el tratamiento y me siento de maravilla; mi ropa me empieza a quedar como antes, mi cara y mis tobillos se desinflamaron... Estoy muy contenta con la nueva Alejandra y el cuerpo que voy a tener en un par de meses.

¿Cuántos kilos pesabas?

No quiero decirlo, porque es una cosa impresionante; nunca imaginé llegar a tantísimos kilos, era descomunal. Es más, hasta vergüenza me da compartirlo.

¿Cuándo empezaste a subir de peso nuevamente?

La última vez que estuve bien, que pesaba 60 kilos, fue hace dos años. Pero tuve la complicación médica y caí en el hospital, me inyectaron cortisona y subí 25 kilos… A veces se piensa que uno sube de peso porque comemos demasiado y no nos importa estar gordos; no es cierto, en mi caso sí fue una situación de emergencia médica.

¿Te pusiste muy mal?

Sí, fue una aplicación de cortisona en sangre y tuve que estar ocho días en el hospital con el corazón inflamado; eso fue a raíz de que me dio influenza hace tres años.

Aparte de las cuestiones médicas, ¿esta situación te ha afectado emocionalmente?

Obviamente, porque no te gusta lo que ves en el espejo, no quisieras estar así; te sientes muy incómoda porque no hay ropa que quede linda en tu cuerpo, no puedes lucir un vestido, y es muy incómodo usar corsets, estar apretada y no poder respirar.

¿Te has sentido deprimida por ello?

Por momentos sí, porque no encontraba salida, pero luego de probar este tratamiento me di cuenta de que sirve para eliminar la cortisona, las toxinas, la grasa y el agua que estaba reteniendo.



