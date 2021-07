Su pleito con Madonna y su encuentro con Quetzalcóatl: Lucía Méndez insiste que todo es verdad

Para muchos podrían sonar como inventos o mentiras, pero Lucía Méndez insiste en que dice la verdad cuando se trata de sus anécdotas más controvertidas.

De su pleito con Madonna o hasta su reciente encuentro con Quetzalcóatl, la diva de las telenovelas asegura decir hechos que puede comprobar.

En redes sociales se viralizó por relatar su pleito con Madonna, cuando la reina del pop le pedía que se levantara de su asiento en pleno concierto. "¡No me voy a parar!", le decía Lucía Méndez a una molesta Madonna.

"Nadie me lo creyó, hicieron memes y me chingaron hasta que se cansaron, pero sí. Fui con mi ex marido a verla", le contó Lucía a Adela Micha, al recordar que su ex marido la convenció para asistir al concierto.

Una situación similar ocurrió recientemente, cuando Lucía Méndez relató que tuvo un encuentro cercano con el dios Quetzalcóatl.

"Me paro en medio y digo 'Quetzalcóatl por favor, dame permiso de sacar esto. Está documentado. Llegó un águila, se paró enfrente de mí, estuvo 16 segundos viéndome, elevó el vuelo y se fue. Y entonces volteó Mariano, el mejor historiador de México y me dijo, ahora sí ya puedes sacar el Ollín del amor”, contó al programa 'Hoy'.

El ‘Ollín del amor’ es un símbolo que mueve la vida, es movimiento, yo le puse el ollín, que quiere decir movimiento, y cuando te pones el símbolo, que también lo usa Jorge Flores, un vidente muy importante en el mundo, él siempre lo trae hace 20 años, y siempre mueve su vida y además es para superarte”

También hay quien duda que Lucía tuvo una amistad con María Félix. Ha contado cómo bebieron alcohol juntas y se libraron de que la prensa notara que ella estaba un poco ebria, al salir de un restaurante cargadas por el equipo de seguridad. Para fortuna de 'la Méndez', hay fotos que comprueban sus salidas con 'La Doña'.

Pero como muchos no le creen, dijo en entrevista para la agencia EFE que todo lo que cuenta es verdad.

"Todo lo que yo cuento me ha pasado, no es mentira, lo del encuentro con Quetzalcóatl es auténtico y tengo a dos testigos, si se vuelve viral, qué bueno, pero todo lo que he dicho ha sido cierto", dice la actriz.

