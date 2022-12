Su fe mueve montañas: Los milagros guadalupanos de los famosos

La Virgen de Guadalupe es una de las deidades más veneradas por los mexicanos. Su imagen tiene como centro de culto la Basílica de Guadalupe en la CDMX, lugar al que, cada 12 de diciembre, millones de feligreses acuden a renovar su fe y agradecerle los favores recibidos. Los famosos también profesan su amor a la Morenita del Tepeyac, y nos relatan cuáles han sido esos momentos en que los ha cubierto con su manto.

MARIBEL GUARDIA: “LE ENCOMENDÉ A MI HIJO”

“Tengo dos virgencitas en mi corazón: la de Guadalupe y la de los Ángeles, de Costa Rica; ambas se aparecieron y tienen cientos de años con fieles que las amamos y respetamos. El año pasado tuve oportunidad de ir a cantarle Las mañanitas, al lado de mi hijo, y no saben lo que significó para mí: ¡lloré de emoción, de alegría de tener esa gran bendición! Ese hombre que cantó a mi lado es el niño que le prometí cuando iba a nacer. A nivel personal, siempre le he pedido muchas cosas a la Virgencita de Guadalupe, y me las ha concedido. La tengo a la entrada de mi casa como agradecimiento a su presencia en mi vida. ¡Adoro a la Virgen de Guadalupe!”.

LUIS FELIPE TOVAR: "ME CONCEDIÓ EL MILAGRO DE NACER"

“Soy devoto de la Virgen de Guadalupe porque me concedió el milagro de nacer, es un milagro estar vivo, y me sigue concediendo otros: estar sano, tener trabajo, mis hijos están bien, mi familia está cerca de mí… Además, me permite hacer siempre lo que más amo y poder compartirlo con las nuevas generaciones que pasan por mi escuela cada año. Todos son milagros que le agradezco mucho”.

DANIELLE DITHURBIDE: “SIEMPRE PONGO A MI PEQUEÑA EN SUS MANOS”

“Crecí en una familia católica y sumamente guadalupana; además, mi mamá se llama Guadalupe y es muy devota de la virgen. Entiendo el 12 de diciembre como una festividad y también un momento de identidad del país; más allá de nuestras creencias, no necesitas ser católico ni guadalupano para sentirte identificado de una u otra forma con esa fiesta. Aunque no practiques o profeses, o no te asumas como devota, siempre sabes que la Virgencita de Guadalupe ahí está, y que en una emergencia te puede ayudar. Yo siempre pongo a mi pequeña en sus manos”.

JULIÓN ÁLVAREZ: “ME HA CUIDADO EN MOMENTOS DIFÍCILES”

“Desde niño me inculcaron la fe por ella; cuando atravesamos momentos difíciles, ella estuvo para cuidarnos. Sé que hablar de religión es difícil y delicado, por eso respeto todas las religiones y creencias; la mía es ser guadalupano. Ahora, por las agendas de trabajo, es difícil ir a verla, pero si hay posibilidad, voy con mi familia a dejarle unas flores, echar la persignada y agradecerle”.

MARIANA SEOANE: “SALVÓ A MI MADRE”

“Cuando la operaron del corazón, tenía pocas probabilidades de vivir. La Virgen de Guadalupe fue mi fuerza, me mantuvo firme y me concedió el milagro. Hoy, mi mamá está bien, gracias a Dios. Voy a la Basílica cuando me es posible, y ya hasta me conocen”.

JULIÁN CABALLERO: “LE ENCOMIENDO MI SALUD Y MI CARRERA”

“Los mexicanos vamos siempre de la mano de la Virgen de Guadalupe; es una deidad muy importante y fuerte histórica y culturalmente hablando, la traemos en la sangre. Es también un movimiento de fe que, bien enfocado, nos hace mejores personas. Muchos nos agarramos de ella para crecer, para tomar fuerzas; al menos yo. Cuando mi salud o mi carrera viven momentos difíciles siempre se las encomiendo; y es tanta mi fe que de inmediato veo cambios. Bendita sea la Virgen de Guadalupe, aquí seguimos”.

CLAUDIA CERVANTES: “ME AYUDÓ CUANDO PUSIERON A SANTI EN MI ÚTERO”

“Cuando mi hijo existía como embrión en estado de crio preservación, fui a La Villa para llevarle flores y veladoras a la Virgen de Guadalupe. Lo hice con mucha fe, para que intercediera en el milagro de convertirme en mamá. Así que cuando pusieron a Santi en mi útero, se implantó con éxito. ¡Mi Morenita me ayudó!”.

Claudia Cervantes es hoy más plena

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne