Stephanie Salas era amiga de Christian Bach y Humberto Zurita dice cómo surgió su amor

Ya no es secreto el romance de Humberto Zurita con Stephanie Salas, por lo que el actor habla libremente sobre su nuevo amor y cómo la conoció desde hace muchos años, pues incluso era amiga de su fallecida esposa, Christian Bach.

"Yo tengo mucho tiempo de conocer a Stephanie, tengo años de que la conozco, porque ella hizo conmigo El protagonista y fueron, no te puedo decir cuántos, veintitantos años. Era una niña, nunca la vi yo más, que como una niña. Luego se hizo muy amiga de Christian y la llamó en varios trabajos nuestros, como El candidato y La calle de las novias", dijo en entrevista para la prensa.

Quién iba a decir que su amistad se transformaría en algo más... "Siempre tuvimos una amistad. Ella iba con Mich (refiriéndose a Michelle Salas, hija de Stephanie y el cantante Luis Miguel) a nuestras fiestas de cumpleaños de Sebastián, de los hijos, a las piñatas. Y yo no sabía. Ahora me cuenta que Christian iba mucho a las fiestas de ella. Entonces, ellas tenían una gran amistad y yo siempre la he querido mucho y ahora la quiero más”.

Humberto Zurita comentó, sobre el romance, que fue algo que simplemente sucedió: "Esas cosas se dan, no se sabe exactamente cómo es que pasa. O sea, yo tengo amigas, muchas amigas, con las que salí a comer o a cenar. Y bueno, lo que me pasó a mí con ella es que empezamos a platicar, curiosamente, de esa vida pasada nuestra".

"Me empezó a hablar de esos trabajos, de cómo me veía ella a mí en Madame Butterfly (obra que protagonizó, en 1989, junto a Héctor Bonilla) y luego hablamos de su hija Mich, que yo la conocí muy chiquita”, comentó.

Así que ahora presume: "Yo estoy feliz, yo creo que en el amor no existen esas edades, no existe el tiempo. Y la vida es como el agua de un río, una vez que pasa no vuelve a pasar, entonces hay que tomarla, tomártela completita porque la vida es muy corta. Lo único que yo aprendí con la muerte de Christian, me queda muy claro, es que un día nos vamos a morir y no sabemos cómo. Y lo que más le aprendí a Christian es que la vida sin amor no tiene sentido".

