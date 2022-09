Standuperos y amigos apoyan a Mau Nieto: "Serás borracho pero buen muchacho"

“Es una imagen que yo mismo he creado de fiesta de alcohol, los contenidos que hago siempre tiene que ver con alcohol y excesos pero eso no significa que yo sea una mala persona y mucho menos que todo lo que se diga en redes sociales de mi tiene que ser creíble. Una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta que se me acuse de ser una abusador… que no soy”.