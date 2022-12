"Soy yo... ¡pero sin bótox!": Galilea Montijo devela su figura de cera. VIDEO

A punto del llanto, Galilea Montijo develó su figura de cera: "Estoy muy emocionada, en serio, gracias a toda mi familia, a os que no pudieron estar".

La Galilea de cera tiene un parecido formidable y el día de la develación, la Galilea de carne y hueso utilizó el mismo vestido que la figura.

"Esta noche no tengo como agardecerles por todo el cariño de los que vinieron y de los que no pudieron venir pero que son mi familia en "Hoy", como Andy Legarreta que está enferma y no pudo estar aquí".

Andrea Rodríguez, productora precisamente del programa "Hoy" (en el que Gali es conductora) destacó el parecido de la figura de cera y dijo:

"Esta es una oportunidad para que la gente que ve a Galilea todos los días en la pantalla y la quiere y la ama y quiere una foto contigo pues tenga la oportunidad de venir al Museo de Cera y cumpla su sueño".

En algún momento, después de la ceremonia de develación, Galilea Montijo se colocó junto a la Galilea de cera y bromeo: "Soy yo... pero sin bótox... algún día van a venir mis bisnietos o tatara tatara nietos y me vena a ver ¡sin bótox! es de 25 (años), está increíble".

Entre los fans que acudieron a la ceremonia hubo algunos que vinieron desde Chihuahua. "No tengo como agradecer ese cariño"