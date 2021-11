"Soy una mamá gallina": Geraldine Bazán así apoya la carrera de su pequeña Elissa

Si no la hemos visto últimamente en pantalla no es por falta de oportunidades, simplemente, Geraldine Bazán tomó la decisión de dedicarse por completo a su hija mayor, Elissa Marie, fruto de la relación que tuvo con Gabriel Soto, pues la niña de 12 años necesitaba de su apoyo ahora que grabó la telenovela Si nos dejan, en la que interpreta a la hija del protagonista, Marcus Ornellas. La actriz nos cuenta sobre el despegue de su retoño en la misma empresa que ella lo hizo a comienzos de los 90.

¿Qué sientes de ver a tu pequeña actuando en una novela tan exitosa? Qué les puedo decir, soy una mamá gallina completamente, por ella soy madre, asistente, fotógrafa, maquillista, porrista, vestuarista… La verdad es que el orgullo de una mamá es difícil de explicar, y más allá de cualquier cosa, viéndola como actriz estoy muy orgullosa de ella, hizo este proyecto de manera muy profesional, sumamente dedicada a sus escenas, a lo que tenía que hacer, a estudiar, y lo cierto es que todo quedó plasmado en el resultado final, porque su personaje ha tenido muy buena aceptación, además del comentario de todos sus compañeros, quienes la apoyaron muchísimo, porque este fue su primer melodrama a lo grande.

¿Desde qué edad Elissa mostró interés por la actuación? Bueno, ella creció viendo a su mamá y su papá que se dedican a esto; desde pequeña ha estado en medio de cámaras, fotos, teatros, foros... entonces, se le ha hecho familiar. Lo primero que hizo fue porque la invitaron a hacer de mi hija en un proyecto, le gustó, aunque ahí estaba sumamente verde.

¿Se ha ido preparando? Cuando la llamaron para Si nos dejan se enfocó muchísimo, tuvo una coach que la preparaba para cada escena, pero siento que siempre tuvo el gusanito. Es que desde chiquitos empiezan cuando les gusta algo, entonces Elissa, quizá desde los ocho años, se comenzó a interesar por todo esto del medio, y ahora quiere seguir el camino, aunque sabe que debe prepararse mucho más; ella está en primero de secundaria, quiere entregarse por completo a la escuela, pero sin dejar de prepararse en la actuación.

Está repitiendo un patrón, porque tú también fuiste una niña actriz… Sí, pero son casos diferentes. Elissa tiene su propio mánager, su publirrelacionista; yo soy su mamá y la apoyo en lo que quiera hacer, y los tiempos de cada persona son distintos. Yo empecé desde muy chiquita, no dejé de trabajar desde que arranqué; en cambio, ella quiere darse un tiempo para dedicarse a la escuela, quiere buscar proyectos en inglés, entonces, no hay prisa.

¿Le has hecho ver lo bueno y lo malo que tiene esta carrera? Claro, y ella es una niña sumamente madura para su edad, y muy inteligente; obviamente es muy consciente de los peligros que hay, no sólo en redes sociales y en el medio, sino también en la vida misma.

Casualmente, Si nos dejan es el remake de otra historia que hiciste con el nombre de Victoria… Sí, ahí hice el papel de la hija mayor de la protagonista (Victoria Ruffo). Yo desde un principio le contaba a Carlos Bardasano y a la producción, y nos daba risa, porque uno, sin querer, se conecta con ciertos momentos y proyectos. Es una historia muy especial para mí, y resulta encantador que la primera novela grande de mi hija sea justamente un remake de ese gran éxito. De hecho, mi última telenovela antes de convertirme en madre fue esa, y Elissa nació justo después de Victoria.

¿Tienes planes de hacer telenovela o seguirás descansando? Yo no estoy descansando. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno no trabaja en televisión es porque está descansando, pero no es así, yo he estado haciendo otras cosas, porque durante la vida uno tiene que ir diversificándose, estoy creciendo como empresaria, además, elaborando una plataforma, junto con unos socios, para creadores de contenido. También como mamá, Elissa estuvo en novela este año, y yo decidí no estar en producción porque era muy difícil estar las dos al mismo tiempo en los foros; después, ¿quién la lleva a sus llamados? Pero estoy disfrutando este tiempo, he viajado mucho últimamente, y creo que también uno se vuelve más selectivo con los proyectos.

EN PRUEBAS PARA CORONA DE LÁGRIMAS 2

La artista que hizo el papel de Edith González niña en la telenovela Corazón salvaje se encuentra en pruebas para Corona de lágrimas 2, producción de José Alberto Castro que va tomando forma para iniciar grabaciones en diciembre. Geraldine estaría en casting para entrar en lugar de Adriana Louvier, quien no aceptó la propuesta de el Güero por estar ocupada en otros proyectos. Fue a través de unas fotografías que subió a las historias de Instagram que se le vio en el departamento de Diseño de imagen al lado de Victoria Ruffo, la protagonista de esta secuela.

