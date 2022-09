"Soy un feminicidio anunciado": Natalia Alcocer teme por su vida y denuncia a expareja

Tremendo drama vive Natalia Alcocer, a quien vimos recientemente en La casa de los famosos 2, pues compartió un estremecedor video en redes sociales donde evidencia la violencia doméstica que sufrió con su expareja, excuñado de Enrique Peña Nieto, Juan José Chimal Velasco.

La expareja tienen dos hijas en común: Martina y Bruna. La actriz aseguró que las pequeñas también habrían sido violentadas psicológicamente por él. De hecho, existió una demanda pero Juan José salió libre bajo fianza de 31 mil pesos mexicanos.

Natalia Alcocer encendió las alertas al decir: "Yo soy el anuncio de un feminicidio". Compartió que vivió violencia física y también de agresión sexual. “Hoy alzo la voz porque temo por mi vida. He vivido un infierno durante cinco años, violencia física, psicológica, emocional y agresión sexual”.

"Yo soy el anuncio de un feminicidio; si algo me pasa a mí, a mis hijas o a mi familia, culpo a este hombre por su tráfico de influencias. No es mi voz, es la voz de todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia en este país; justicia para mis hijas”, dijo en el video.

En declaraciones para 'Venga la alegría', Natalia expresó sentir miedo por su vida, algo que teme porque sus hijas se quedarían con su expareja, a quien señala de "intocable".

Lo acusó de amenazarla y advertirle de su tráfico de influencias "Temo porque el señor me amenazó, decirme que si yo lo dejaba me iba a dejar en la calle, que lo está haciendo, que a él no lo iba a poder meter en la cárcel, que lo está haciendo, que me iba a matar, es lo único que le falta cumplir... Claro que soy un feminicidio anunciado".

Natalia reiteró que su expareja la obligaba a tener relaciones sexuales y expresó su dolor a exponerse ante los medios con tal de ser escuchada.

"Ya no tengo miedo Juan José, y si me pasa algo, la gente va a saber que fuiste tú", dijo al responsabilizar al excusado de Peña Nieto.

