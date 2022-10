"Soy niño de probeta": Cristian Castro así lo creía porque Verónica Castro se lo decía

"Mi padre son mi madre y mi abuelita", decía Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro, en 1985, cuando debutó en teatro con el musical "Mame!"

Ya antes, el hijo de La Vero había actuado en televisión para la telenovela "El derecho de nacer" (junto a su madre, precisamente) y recientemente había lanzado su primer disco como cantante, titulado "Kristian y sus pollitos". En ese tiempo, su nombre artístico se escribía con K.

"Mi mamá me ha dicho siempre que soy de probeta o que mi padre murió en la guerra. Yo la quiero mucho y acepto lo que me diga; la quiero tanto como ami abuelita, tan linda y tan buena con nosotros".

En aquel año, Kristian platicó con TVyNovelas y en esa entrevista habló con la sinceridad e ingenuidad de su vida familiar.

Fotografía publicada en TVyNovelas, de 1985: Cristian con su abuela y su hermano Michel

Cristian, se supo años más tarde, es hijo de Manuel el Loco Valdés pero durante mucho tiempo esa paternidad se mantuvo oculta.

"Cuando estoy a punto de dormirme, mi mamá Soco me da mi pijama y me ruega que coma algo; yo le pido una torta de frijoles, mi bocado favorito y le digo: 'Abuelita, qué haría sin ti'".

En esa época, Verónica Castro estaba en Italia y doña Socorro, su madre, se hacía cargo de la casa.

"Sí extraño a mi mamá por las noches me despierto creo que algo le pasa pero mi abue me tranquiliza. Yo no le digo que tengo pendiente por ella para no preocuparla y que pueda trabajar tranquila allá, tan lejos, en Italia, donde está".

