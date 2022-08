"Soy libre": Sara Corrales por primera vez habla de la cancelación de su boda

A principios de este año, se comprometió en España con su novio, Rafael Gutiérrez. Iniciaron los preparativos de la boda y ya estaba todo listo para que la colombiana llegara al altar; sin embargo, sorpresivamente, en junio pasado, decidió cancelar el compromiso. Al respecto, habló por primera vez del tema, nos compartió que, aunque había pasado por un proceso difícil, ahora estaba feliz y tranquila.

¿Qué pasó con tu boda? ¿Por qué se canceló? Finalmente decidí no casarme por temas personales. Fue una etapa que quedó atrás, pero ahora estoy feliz, empezando un ciclo nuevo. Estoy tranquila y muy segura de la decisión que tomé. Cuando una hace las cosas desde el corazón, sin rabia, sin odio y simplemente sueltas, las cosas fluyen.

Pero soltar no es fácil, ¿cómo viviste este proceso? Todas las relaciones, cuando terminan, tienen procesos difíciles; en mi caso, lo viví desde la madurez y eso me hace estar en paz.

Entonces, ¿otra vez estás soltera? ¡Así es! (risas)

¿Qué necesita un hombre para conquistar tu corazón? Ser auténtico, inteligente, fiel entrón, trabajador, familiar, deportista… Puedo decir un sinnúmero de cualidades más, pero lo principal es que exista química, esa conexión que se siente y que es única, eso es lo más importante. Justo en una conversación que tuve hace poco decía que no quiero un hombre bueno, porque lo que es bueno para ti, no lo es para otra persona. Yo lo que quiero es un hombre bueno para mí.

¿Volverías a hacer planes de boda? ¡Claro! Por supuesto.

¿Te emociona la idea de tener hijos y formar una familia? ¡Desde luego! Pero justo quiero eso: “formar una familia”. Hoy pienso que no me gustaría ser madre soltera; creo en la familia, en un hogar, en un hombre que esté ahí para apoyarme y para disfrutar conmigo lo que construyamos. Si llega, bien; si no, estoy completamente feliz.

¿En algún momento has sentido presión social en ese sentido? Todos en algún momento la hemos sentido, pero yo le he dedicado tantos años a mi ser, a mi espiritualidad, a trabajar en mi interior, que tengo tan claro que la presión de la sociedad conmigo no funciona en lo absoluto. Si yo no soy feliz en una relación, no me voy a casar; si no soy feliz, no voy a dar el siguiente paso, y no me da miedo tomar decisiones, no me dan miedo los cambios. Soy una mujer libre que no le teme a estar soltera o a estar en una relación.

"Creo que el universo te va mandando cosas y vas eligiendo, soltando… y si algo a mí no me hace feliz, ¡adiós! No me engancho ni sufro. Llevo muchos años trabajando en mí para tener esta fortaleza y esta paz. Y puedo decir: así esté el mundo entero encima, así tenga un anillo (de compromiso), si no me haces bien, gracias, pero no”.

Será la villana en Los caminos del amor

En el melodrama que alista el productor Nicandro Díaz, Sara dará vida a Úrsula, “una mujer con un pasado muy oscuro. Tenía un esposo, pero sucede algo y dice: “¡Hasta aquí, no más”; decide darle un giro a su vida, buscar un amor diferente y encuentra a Memo (Gabriel Soto)”. Regresas con un antagónico… Así es; me encantan las villanas, las disfruto muchísimo, pero esta será muy diferente, tendrá un look completamente distinto. Se trata de una mujer tatuada, perforada… Es muy ruda, pero a la vez sexy, y tiene un negocio de grúas. Tiene su lado masculino muy desarrollado, pero sin dejar de ser encantadora. Definitivamente, será un personaje que la gente va a amar y odiar al mismo tiempo.