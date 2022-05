"Soy la familiar que aún busca justicia": Marysol Sosa da pistas ante pleito con José Joel

Hace unos días surgieron especulaciones sobre un presunto pleito entre Marysol Sosa y su hermano José Joel por las regalías de su padre, José José. Así que la cantante decidió emitir un comunicado donde aclaró su postura, pero dio más pistas de lo que ocurre.

Para empezar, estableció: "No, en ningún momento he peleado con nadie por herencias. Todo ha sucedido con el debido y necesario proceso que el caso legal ha requerido desde el principio".

Pero luego aclaró que ella no busca dinero... "No soy la persona que espera ver dinero en su cuenta. Lo dije en su momento y lo reitero: a los Orozco Sosa no nos interesa la herencia económica. Soy la familiar que aún busca justicia. Saber qué fue de mi papá y cómo murió".

Al respecto, José Joel había dicho a la prensa que si no se les ha visto juntos, como antes, es porque tienen distintas agendas de trabajo. "Nunca coincidimos, el espectáculo es el de ella, es el mío, nos tendremos que poner de acuerdo para presentarlo juntos", mencionó.

Maxine Woodside comentó en su programa, junto a Ana María Alvarado, que la fractura entre hermanos es notoria. Incluso Gustavo Adolfo Infante resaltó que José Joel no se ha vacunado, lo que habría derivado en un pleito con Marysol, quien ha sido muy cuidadosa ante el coronavirus.

Sobre el tema de José Joel y su postura antivacunas, a través de su comunicado, Marysol explicó:.

"Sí, desde que comenzó la pandemia, en mi casa nos cuidamos mucho, siendo responsables y acatando las indicaciones para protegernos del virus, recordándoles que fui mamá pandemia. Consciente de que esta afectación llegará a todos en el planeta, vivo agradecida de sabernos hasta hoy sanos. Respeto la opinión de aquellos que no se han vacunado, mas cada hogar marca sus reglas y toma decisiones para los suyos".