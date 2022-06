"Soy Diego, no Luis Miguel"; Diego Boneta muestra su lado más sentimental y emotivo

Diego Boneta promueve su película "El padre de la novia" y en entrevista con Esquire México revela que no cree en la frase de que los hombres no lloran.

"Creo que no siempre debes hacerte el fuerte. Debes entender que es bueno no tener que estar bien todo el tiempo. Platicar de ello, abrirte e ir a terapia. Me parece, incluso, que a las mujeres se les hace más atractivo estar con alguien tan consciente de sus emociones y de lo que está pasando, que justo por ello trabaja en sí mismo", dice en la entrevista en la que también aborda el tema de la importancia de las mujeres en su familia.

"Astrid, mi mamá, es la reina de mi mundo, y Natalia, mi hermana, es la aliada de mis sueños, con quien trabajo ahora (somos socios en nuestra productora Three Amigos). También tengo siempre presente a mi abuelita Pepa, que en paz descanse, la mamá de mi mamá. Aprendí mucho de cómo tratar a las mujeres por ellas y también por Lauro, mi padre. Si los ves juntos, te das cuenta que él vive para mi mamá y que mi mamá vive para mi papá".

Diego Boneta es un caso de éxito ejemplar: comenzó su carrera de niño en Código FAMA, un reality show que funcionó como semillero para telenovelas infantiles.

Boneta, además, comenzó una carrera fuera de México, en teatro y cine que lo han llevado a protagonizar series y ahora una nueva versión de "El padre de la novia", un remake de la película de Steve Martin en 1991, y de Spencer Tracy en 1950.

"Es una película que el mundo necesita, una comedia romántica. Y claro que viene de un clásico con sus versiones anteriores, pero aquí estamos contándola de una manera distinta".

Una de las cosas que destaca es que su personaje muestra ese lado vulnerable que le interesa: "Adán es un cuate que se da la oportunidad de ser vulnerable. A mí, en lo particular, me gusta ese punto medio. Me gusta, por ejemplo, ser caballeroso y abrirle la puerta del coche a una mujer o ponerte de pie cuando ella deja la mesa. Porque al final de cuentas, si no te quieres a ti es imposible que puedas querer a alguien más. Eso de que los hombres no lloran es una postura en la que no creo".

Respecto a las comparaciones que se hacen desde que interpretó a Luis Miguel, Diego Boneta tiene claro que fue una actuación que marcó su carrera pero ahora es tiempo de avanzar.

"La verdad es que se me hace raro cuando hay gente que llega y me dice: “Es que para nosotros tú eres Luis Miguel”. Soy Diego, no Luis Miguel; sin embargo, lo tomo como un halago".

