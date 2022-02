¡Sospecha embarazo! Mariana Echeverría revela que la cigüeña podría venir en camino

La llegada al mundo de su pequeño Lucca, hace poco más de un año, les cambió la vida por completo a Mariana Echeverría y a su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, quienes han ido aprendiendo juntos y con mucho amor la gran labor de ser padres. Sin embargo, un hijo no es suficiente, y en exclusiva la actriz reveló a TVyNovelas que posiblemente la cigüeña ya venga en camino otra vez, pero esperará a mediados de febrero para confirmar tan bella noticia.

Inicias este 2022 con mucho trabajo… Así es, me tomé un ratito de vacaciones para aprovechar a mi hijo y a mi esposo, y ahora, afortunadamente, inicio el año con el pie derecho en Me caigo de risa y Faisy Nights al mismo tiempo, y estoy muy contenta.

En el plano personal, ¿cómo estás? ¿Buscarás un segundo bebé este año? La realidad es que estoy haciendo la tarea y todavía no llega mi periodo menstrual, entonces, voy a esperar un poco más para ver si hay retraso y ver qué pasa. Todo el mundo me dice que como soy muy fértil, sí pega.

¿Hasta cuándo esperarás para confirmar la noticia? Estoy esperando a mediados de febrero para ver si sí o si no, pero por el momento no me quiero adelantar.

¿Qué presientes? Yo siento que sí, porque estoy muy cansada y todo el día tengo sueño, pero ya Dios dirá.

¿Te emociona la idea? ¡Mucho! Me encantaría, sería la más feliz, sobre todo ahorita que todavía estoy con pañales y leche con Lucca; creo que es un buen momento para seguir con eso, darle un hermanito a mi hijo y cerrar la fábrica para siempre.

¿Qué te dice tu esposo? Está más feliz que nadie en el mundo, es el que más lo desea, y si por él fuera tendríamos cuatro hijos, pero le digo que yo sólo puedo con dos y ya es mucho, ya no me da tiempo para más.

¿Qué les gustaría que fuera? Yo quisiera tener otro niño para llevarlos a los dos al futbol, además, no sé peinar niñas, me da pánico vestirlas, siento que con un niño es más fácil, pero si Dios me manda niña seré feliz también.

¿Cómo te organizarías en la chamba ya con dos pequeños? Yo firmé un contrato con mi esposo en el que dice: “otro hijo, otra nana”, es el único acuerdo que tenemos, porque al final, yo soy mujer antes de ser mamá, y tengo mi chamba desde hace muchos años, entonces, le dije a mi esposo que no me gustaría dejar de trabajar, porque siento que eso me da fuerza y vitalidad. Lo que sí, es que debo saber escoger mis proyectos para tener tiempo para mí, para mi familia y la chamba.

Hasta ahora he logrado organizarme muy bien; en las mañanas me voy a chambear, en las tardes estoy con mi hijo y en las noches con mi esposo, así tengo felices a todos (risas).

Siempre transmites buena vibra y nunca has tenido conflicto con nada, ni con tu peso… ¿Eso te preocuparía con la llegada del segundo bebé? No, y nunca he tenido problema con ello ni con nada; pienso que la vida es muy fácil, o estás triste o estás feliz, sólo tienes una oportunidad para vivir, y yo he tratado de aprovecharla al máximo, y si no me dio tiempo de hacer ejercicio, no me preocupo. Tampoco me preocupo de no comer tanto para no engordar; si mi peso es así, soy feliz y así voy a trabajar, porque gracias a ello pude alimentar a mi hijo y darle vida, entonces, no me agobio con tener 90-60-90, porque eso no me hace feliz. Me hace feliz estar sana y que tenga energía para estar con mis hijos. Los estereotipos me chocan; felicito a las mujeres que tienen medidas perfectas, ¡qué padre!, pero hay gente que no tiene tiempo y así disfruta la vida. Yo con mis caderas, con mis pompas y piernotas soy feliz. Somos tantas las mamás reales, a quienes nos cuesta tanto trabajo bajar de peso, pero tenemos salud, chamba y a nuestra familia bien, y eso es lo más importante.

Por cierto, ¿cómo te ha ido en la maternidad con Lucca? Tiene un añito y me ha sorprendido mucho porque es muy inquieto y tengo que estar atrás de él; un hijo requiere mucha atención. Lucca es muy travieso, pero lo veo y no me puedo enojar con él; por más travesuras que haga, siempre me saca una sonrisa, es un niño supersimpático, sociable, voy al centro comercial y todas las señoras se lo comen con la mirada, está muy bonito, sano, fuerte… siento que es un niño feliz.

