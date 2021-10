Sorprende en redes que la mamá de 'La Chimoltrufia' sigue viva y así luce

Con una simpatía que no se compra, Anabel Gutiérrez forjó una carrera en el medio del espectáculo desde la época de oro del cine mexicano, y a sus casi 90 años, sigue lúcida y con una sonrisa en el rostro.

En redes sociales se hizo viral una foto actual de la actriz que compartió set con Pedro Infante en la película 'Escuela de vagabundos', pero quizá muchos la recuerdan como la mamá de 'La Chimoltrufia', del programa 'Chespirito' a inicios de los años 90.

Su personaje era 'Maria Espotaverderona Torquemada y viuda de Lascurain', y era mamá de María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemada de Botija, mejor conocida como 'La Chimoltrufia' e interpretada por Florinda Meza.

Sin embargo, trabajar con Florinda Meza no fue una gran experiencia para Anabel Gutiérrez, quien hace un par de años recordó cómo conoció a Chespirito y que era tantos corajes los que vivía con 'La Chimoltrufia' que hasta la regañaron los altos ejecutivos de Televisa.

"Yo hice una película escrita por él (Chespirito), 'Angelitos del trapecio', en 1959. Llegué a Televisa, y me dice 'Ve a vestuario' y yo escogí ese vestuario, porque a mí me gustaba mucho el personaje de 'la Chimoltrufia'. Hicimos el programa y me encantó, me quedé".

Recordó en entrevista con Oscar Uriel: "Roberto era un pan, maravilloso, yo lo quise muchísimo como compañero de trabajo. Se trabajaba con él muy a gusto. Era lindísima persona, todos, María Antonieta, El Botija... Omito nombres", dijo en referencia a Meza.

"Una vez estábamos grabando y me llama el licenciado Alatriste. Yo hacía muchos corajes con una persona... Entonces fui y me dijo Alatriste: 'De parte del señor Milmo, la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted'.

Es por eso que al referirse de Florinda Meza, Anabel Gutierrez dijo: "Ella, no digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. Así es. Un día me dijo 'Te voy a llevar al camerino para enseñarte a ser actriz. Actriz eres de cine, pero de televisión, no'".

A sus 87 años, Anabel Gutiérrez reapareció en televisión y abrió las puertas de su casa para que Televisa Espectáculos fuera testigo de su celebración de cumpleaños. Bailó cumbia y bromeó con todos, y confirmó que tiene mucho por quién y por qué vivir.

Su hija Amairani también ha dedicado su vida a la actuación, y su nieta Macarena García también inició su carrera, y hace unos años la vimos en 'Like, la leyenda'.

