¿Son tóxicos? Angelique Boyer revela la verdad de su relación con Sebastián Rulli

En pantalla y en las redes, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se ven perfectos. Pero detrás de esa imagen que todos admiran hay mucho camino recorrido, mucha experiencia y madurez que les permiten vivir el amor de otra manera: con libertad.

Ella, siempre amable, educada y hasta bromista, nos revela cómo es que han logrado forjar las bases de un amor sin toxicidad.

Sebastián y tú son vistos como un ejemplo de pareja moderna e independiente, pues cada uno tiene su espacio, puede viajar a donde quiera y no hay esa toxicidad de otras relaciones, ¿cómo lo han logrado? En nuestra manera de ser, tal vez haya muchos que se identifican y otros que no, pero volvemos a lo mismo: “No juzgues y aprenderás más”. Nosotros tenemos un amor saludable, somos individuos que viven sus vidas. Él está ahorita enfocado en sus proyectos, se le juntaron, está full hasta sábados y domingos, no tiene ni tiempo; en cambio, yo tengo oportunidad de descansar, entonces mi pareja me apoya para que yo descanse, su tranquilidad es que yo esté bien, y mi tranquilidad es que él esté bien.

“SE ESTÁN ACOMODANDO LAS COSAS Y VIENE MUCHO TRABAJO”

Cada quien por su lado…

Sí se puede, se trata de confianza, complicidad... Es madurez.

¿Y estás viendo Los ricos también lloran?

Ay sí, está buenísima.

¿Cómo ves la química que Sebastián tiene con Claudia Martín?

Se ven hermosos, pero a la vez tengo ganas de que le haga caso a Soraya (risas).

Pero, ¿por qué te pones en el lugar de Soraya si es tan mala?

Es que son las circunstancias… No, no es cierto, es mala como la leche podrida ese personaje, pero me encanta que estén todos tan involucrados; se ve tan bonito, que se transmite en pantalla, entonces me da mucho gusto porque todos están muy bien dirigidos, es un proyecto de mucha calidad, es una gran manera de retomar este clásico.

¿Es cierto que estarás en una serie que producirá Rosy Ocampo? A mí no me ha llegado absolutamente nada. No sé nada al respecto.

¿No te cierras a ninguna posibilidad? No, no. Se están acomodando las cosas y viene mucho trabajo. Ya me tocará elegir lo correcto.

Por otra parte, en estos meses que has estado sin hacer telenovelas, ¿te has dado tiempo para ti? ¿Cómo has vivido este momento?

Increíble, la verdad es que estoy descansando lo que no pude durante la pandemia, que fue una época de mucha ansiedad, que era apocalíptico el sentimiento y que gracias a Dios estábamos ahí; a pesar de no ser indispensables, estábamos. Muy agradecida por esos tiempos, y ahorita apapachando esta parte personal, haciendo mucho ejercicio, descansando, tomando terapias de todo tipo para alimentar el alma, reinventándome, reconstruyéndome para que actoralmente también haya una diferencia. El hecho de ir a otro lado y absorber como esponjitas cultura de otras personas nos hace crear.