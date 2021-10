"Son parásitos y vividores": Karla Panini y Américo Garza van contra familia de Karla Luna

El escándalo entre Karla Luna y Karla Panini está lejos de terminarse y pronto se abrirá un nuevo capítulo, pues la 'comare güera' romperá el silencio junto a su marido Américo Garza, y piensan "desenmascarar" a la familia de la fallecida "Lavandera".

Así lo dijo Karla Panini en un en vivo que generó polémica, pues se aseguraba que hablaba mal de las hijas de Luna, que ella cría junto a Américo Garza. Sin dar fecha ni lugar, dijeron que con Daniel Peralta realizarán un en vivo para hablar de la familia de Karla Luna.

Para empezar, Panini dijo algo que molestará a sus detractores: "No sé por qué la gente piensa que nosotros vivimos intranquilos. No entiendo, nosotros vivimos a todo dar, todos los días".

Y adviritó: "De vez en cuando hay que desenmascarar personas. Como les digo, hay gente que no ha entendido bien esta historia, los que la han seguido de verdad, saben cómo he reaccionado yo y mi esposo ante todo esto. Así que es importante hablar de muchas cosas".

"Si no habíamos hablado antes, no era por miedo, nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentesita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio, como hay dinerito, no hay hay que seguirlo manteniendo activo y vivo... Esa familia llena de parásitos y vividores", sentenció Karla Panini.

"Es para eso que vamos a hablar, para seguir desenmascarando a esa familia de vividores, que nunca han hecho nada en su vida más que vivir de los otros. Y hoy día les seguimos dando de comer, los seguimos manteniendo. Ya les dimos muchos años de comer, pero si tú sigues siendo zombie, no te das cuenta. Si no eres zombie, sabes y dices 'ah, ya sé por dónde va'".

En un momento del en vivo, leyó un comentario: "Las niñas llevan esa sangre de parásitos también"... Panini solo dijo al respecto: "Eso lo va a contestar su papá en su momento. Ese tema no me voy a meter yo".

Horas después, Karla Panini reiteró que hablará únicamente con Daniel Peralta en un en vivo, del que no dijo fecha ni hora. "Vamos a hablar mucho de esa familia vividora. Así lo dije, y lo sostengo. Alguien, está utilizando eso, ahora en mi contra. Esa gente, esa secta que se junta, así trabajan, tienen años manipulando lo que digo".

"Yo jamás dije que mis niñas tienen esa sangre. Es un mensaje que yo leí en mi en vivo. No me voy a quedar callada nunca, no señor, ya me quedé callada muchos años y por muchas razones, y en el en vivo voy a explicar".

Panini confesó: "La vida sigue, todo esto ya es pasado. ¿Por qué lo traigo de nuevo a mi presente? Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación y de la victimización utilizada para sacar dinero, utilizar personas para sacar dinero. La gente se tiene que dar cuenta, porque se hizo todo esto un show mediático.

"Pero como ellos, los vividores, lo han hecho muy público, nosotros ahora decidimos mostrarle a la gente la verdadera cara de ellos y cómo opera la victimización de estas personas parásitos, que son vividores", insistió.

