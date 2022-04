Soltera, pero no solita, Paty Navidad se defiende y reafirma su postura antivacuna

A punto de treparse al quinto piso, Paty Navidad se declara en paz consigo misma y con el mundo. No guarda rencor a nadie por la polémica generada al externar y defender su postura en contra de la vacuna anti-COVID-19, y aclara que ese escándalo se desató en redes sociales, y no porque ella lo haya querido ocasionar, aunque admite que la viralización del caso la mantuvo vigente en el medio artístico y en el recuerdo del público.

La actriz de origen culichi desea volver a grabar un disco y retomar su carrera musical, pausada por falta de apoyo de una disquera, y sobre el tema del amor confesó que está soltera, pero ¡no solita!

¿Cómo te describes como artista? Tengo una fuerte conexión con el pueblo; siempre lo digo: “Soy del pueblo y para el pueblo”. La gente sabe quién soy, porque tengo muchos años en esta industria. Soy una persona honesta, transparente... Digo lo que siento en el mismo lenguaje de la gente; me conocen desde que inicié en esta carrera desde niña cantando en las telenovelas. La audiencia sabe que no soy capaz de mentir, falsear, ni mucho menos de decir algo que no soy.

¿Esa honestidad y transparencia te han traído problemas? Claro, pero la humanidad tiene que ser así: no temer a expresar lo que quiere decir y quién es. No soy una persona que vaya faltándole el respeto a todos, peleando con quienes me agreden, ni agrediendo a los demás. Tengo muy inculcados los valores, sobre todo el respeto. Pero precisamente por ser libre, honesta y transparente he tenido problemas; tristemente en redes sociales y algunos medios de comunicación se han dedicado a atacarme sin piedad, sin tener en cuenta que lo único que hago es expresar mis opiniones, mi forma de sentir y pensar, haciendo uso de mi derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Todos deberíamos defenderlo, y eso me ha ocasionado un gran problema. En la sociedad hay que aprender a respetarnos y tener conciencia de que la riqueza de la diversidad humana comienza con la diversidad de pensamiento, y nadie es dueño de la verdad absoluta.

¿Por qué no seguiste grabando discos? Me quedé sin disquera; lamentablemente tuve un mal ojo. Vine a la Ciudad de México por la música, y quise usar como trampolín el CEA de Televisa; me di a conocer como actriz, y estoy muy agradecida por eso, porque el público me recibió bien. Luego di mis primeros pasos dentro de la música y lancé cinco discos, pero tuve mal tino con mi disquera, porque desapareció; me cambié a otra y pasó lo mismo. Soy de la idea de que todo sucede por algo y para algo; esta carrera ha sido muy complicada y difícil para mí, sin embargo, nunca he dejado de cantar y hacer presentaciones.

¿Había mucho machismo en el regional mexicano? Sí, también era una época en la que era más difícil para la mujer entrar dentro de ese género, abarcado mayormente por hombres; era difícil para las mujeres, pese a que llegué ya con un disco grabado y apoyada por Banda El Recodo. Aun así se me pusieron muchos obstáculos, no existía la misma apertura de hoy para las mujeres y hombres por igual. En la actualidad se vive un momento muy bonito dentro del género regional mexicano.

Muchos artistas sin disquera se aventuran a sacar un álbum por su cuenta, ¿por qué no te arriesgas? A mí nada me da miedo; actualmente existe apertura para eso, ya no se necesita una disquera. Ahora las redes sociales te dan un apoyo increíble, pero cuando comencé no, era disquera obligatoriamente. Había hasta que pagar cantidades de dinero, de lo contrario, no sonaba tu música. Hoy ya no, todo ha evolucionado y la forma es distinta. Está dentro de mis planes hacer eso, porque ya no hace falta tener una gran carrera para salir al ruedo, sólo se necesita una buena canción que se haga viral. Pese a que tengo cinco discos, se me ha complicado seguir consolidando la carrera musical, pero mientras haya vida, hay oportunidad, y es algo que nunca dejaré de hacer. Quiero regresar a la música con una canción o un disco; definitivamente, no dejaré de cantar.

¿Consideras que en la música te ha ido bien, mal o regular? Me fue mejor fuera que en mi país; tuve éxito en Estados Unidos y hasta un Disco de Oro en ventas, pero tristemente en México no me fue como yo quería. Tampoco puedo quejarme, porque aún hay temas que la gente escucha y los identifica conmigo, y eso es una fortuna. Hay artistas que pueden tener más discos que yo, pero que sus temas no son tan identificables o no han podido dar ese paso más allá, que es lo que a mí me hace falta. Creo que a mí sí me ha ido bien, la gente me ha recibido con cariño en todo lo que he hecho, y pese a que estuve ausente un tiempo, no por decisión propia, la gente no me olvida. Siempre he estado, así sea en redes sociales haciendo polémica, no yo, sino la gente que me quiere ver en el escándalo, pero siempre he estado presente de alguna u otra forma.

Declaraste que estabas soltera, ¿cómo idealizas a tu pareja ideal? Estoy soltera, pero no solita (risas). Nunca estoy sola, yo soy mi mejor compañía; he aprendido a disfrutar la soledad, así como también a compartir con personas queridas y, por qué no, de la compañía de un hombre. No tengo a un hombre ideal, en la vida me gusta encontrarme con seres humanos completos que lleguen a sumar y aportar cosas buenas para mi crecimiento y evolución. Soy una persona completa que busca personas completas y no idealizo; la pareja que llegue debe hacerlo para sumar y hacerme reír, debe tener mucho sentido del humor, inteligencia y seguridad en sí mismo.