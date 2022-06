"Sólo quería triunfar": La dramática historia de Yrma Lydya y el misterio de su edad

El pasado jueves 23 de junio, cerca de las 21:00 horas, los comensales de un restaurante de la CDMX fueron testigos del asesinato de la cantante Yrma Lydya Gamboa; perdió la vida luego de que su esposo, el abogado y empresario Jesús “N”, presuntamente disparó en contra de ella en tres ocasiones, según los primeros reportes periciales.

Acompañado de otra mujer, él discutió con quien llamaba “mi esposa”, y de tal discusión derivó el crimen. Pese a que él intentó darse a la fuga, elementos de la Policía Bancaria arrestaron a quien muchos apodan “El Tío” o “El Padrino”, conocido también por tener nexos con personajes de la vida política y pública del país. Hasta el momento no se ha dado una versión oficial sobre el móvil del crimen, aunque testigos afirman que ocurrió tras una discusión por celos suscitada minutos antes.

Yrma Lydya Gamboa llevaba dos años casada con su presunto agresor, pero se sabe que antes mantuvo una relación sentimental con el empresario Carlos Quiñones, fundador de Grupo Radio S.A. y Radio 13, quien falleció el 16 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México, debido a complicaciones de COVID-19.

"Era insistente hasta decir ¡basta!"

Víctor Hugo Sánchez, columnista de TVyNovelas y experto en relaciones públicas de varias celebridades cuenta:

"Conocí a Yrma Lydya en 2014; me contactó en redes para pedirme que la llevara a cantar a Capital 21, canal de televisión donde yo trabajaba. Era insistente hasta decir ¡basta! Jodona, necia pues, pero lograba sus objetivos. Le hice ver que era menor de edad (en ese tiempo ella tenía 16 años), y que debía ir con una carta firmada por sus padres para autorizar su aparición en pantalla.

Así nos conocimos. Ella, impecable, con una seguridad pasmosa, se presentó a cantar en televisión, y nos hicimos cuates. Tan cuates que fue a mi cumpleaños 50. Acompañada de su papá, me llevó un regalo y me pidieron que la apoyara. Fue así como comencé a trabajar con ella. Conversábamos por redes sociales, por WhatsApp... Me pedía consejos y que la ayudara a destacar, a salir en medios de comunicación. Le decía, entre otras cosas, que era una niña y que no hacía sentido que interpretara canciones de amor y desamor (me había confiado que nunca había tenido novio) porque las cantaba perfecto, pero sin emoción ni sentimiento. Nunca me hizo caso y siguió cantando boleros y regional mexicano.

Ya entrados en la amistad y cerca de cumplir 18 años, me confiaba que había salido con un magistrado, con el periodista taurino Heriberto Murrieta, todo de cuates, y de dos o tres figuras del espectáculo que la habrían pretendido, pero que ella buscaba algo formal y serio. Y lo encontró... Primero en Carlos Quiñones, dueño de Radio 13, con quien se habría juntado a vivir. De esta relación se dijo que era un amasiato por contrato: él le produciría tres discos. Se dijo, y no me consta, que Yrma Lydya lo habría engañado con un cirujano plástico, y que eso habría detonado que Quiñones la corriera del domicilio donde vivían. A los días, el empresario enfermó de COVID-19, y a su muerte, se dijo (tampoco me consta), ella habría entrado al domicilio llevándose dinero y joyas del empresario.

Era muy arriesgada y persistente. Su insistencia le abrió las puertas de grandes medios, incluyendo Televisa, donde se presentó un par de veces para los especiales del Día de la Independencia. A principios de este año, volvimos a trabajar. Me citó en su casa del Pedregal, en la CDMX, y ahí me enteré de que estaba viviendo con el abogado Jesús Hernández Alcocer. Ahí le pregunté lo de Quiñones y me dijo que era falso, “Pero luego te cuento bien”. En este nuevo reencuentro, Yrma Lydya y yo no coincidimos; mis estrategias no le gustaban, no ayudaba y terminé por renunciarle. Curiosamente, hace unas semanas fui convocado a una comida en la casa de Jesús Hernández Alcocer, quien la presentaba como “mi esposa”. Ahí nos cantó Señor amor, que era el tema que interpretaba en su ingreso al proyecto GranDiosas, en el que había logrado colarse.



“LA HARÉ BRILLAR NO IMPORTA LO QUE ME CUESTE”, DIJO HERNÁNDEZ ALCOCER Hernández Alcocer nos dijo: “Quiero que mi esposa brille y destaque; no importa lo que tengamos qué hacer y lo que me cueste”. Se le propuso una reingeniería en su carrera: componerle temas acordes a su edad y a sus vivencias y desarrollarle una estrategia de comunicación. Esa ocasión le dije: “Yrma, déjame hacer mi chamba; confía en mí”. Convenimos.

Todavía hace una semana nos escribimos para agendar una cita con ella, con Hernández Alcocer y cerrar el acuerdo. Ya no sucedió. Ni sucederá. tristemente. Hoy me duele su tragedia. Su partida. Sólo quería triunfar y que todo el mundo la conociera. Descansa en paz, querida y admirada Yrma Lydya".

¿Quién era Yrma Lydya?

La cantante comenzó su carrera hace poco más de una década, y aunque había realizado varias intervenciones en programas como Fiesta Mexicana, Matutino Express, Reventón musical, Toros: sol y sombra, La cantina del Tunco Maclovich, Más noche y Noche a noche con Carlos Cuevas, fue hasta hace un par de meses que comenzó a cobrar notoriedad por su incursión al espectáculo GranDiosas, dónde fungió como telonera de las cantantes Dulce, Alicia Villarreal, María Conchita Alonso, Ángela Carrasco y María del Sol. Estudió canto, actuación y ballet, y entre otros reconocimientos había recibido el Premio Nacional de Cultura, otorgado por el Senado de la República, y un Doctorado Honoris Causa, entregado en 2015 por la Cámara de Diputados.

EL MISTERIO DE SU EDAD

Aunque en la mayoría de los medios se afirma que la cantante tenía 21 años cuando fue asesinada, lo cierto es que su verdadera edad no se ha revelado aún; las fechas de sus romances y eventos importantes que ella compartía en redes, no coinciden. Se ha especulado que alteró documentos oficiales o simplemente mentía sobre su edad por motivos de coquetería femenina.