Sofía Rivera Torres "es mala persona": Hijo de Cepillín la quiere fuera de LCDLFM

'La casa de los famosos' está en boca de todos y sus participantes han dado de qué hablar, no solo por lo hecho dentro del reality show, sino por sus viejas controversias.

Sofía Rivera Torres tiene un detractor declarado. Cepi, el hijo del fallecido Cepillín, la quiere fuera del concurso porque la considera una mala persona.

En redes sociales circula un audio donde el hijo de Cepillín se desahoga: "Sí quisiera que saliera Sofía, así se los digo, ella junto con su esposo Eduardo Videgaray, nos estuvieron pues "tirando", estuvieron hablándole muy feo a mi papá, insultándolo por dos años en su programa de 'Que importa'".

Ricardo Jr., Cepi, dijo que existen videos que comprueban que Sofía Rivera Torres hablaba mal de Cepillín. Ellos



Cepillín se defendió en televisión y destrozó a Sofía

En 2020, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres se burlaron de Ricardo Jr., luego de que él defendió a su papá en un video de YouTube. "Yo acepto que me critiquen por mi trabajo, pero lo que no acepto son todas las groserías y palabras altisonantes, que cuando me vea me va a partir la mamá. Creo que ya se pasó, mi hijo reventó el día de ayer y lo único que hizo fue contestarle para que estas personas", dijo en aquel video.

El descontento de Cepillín y su hijo llegó a tal grado que ofrecieron entrevistas a distintos medios, donde el propio payasito de la tele criticó la forma de conducir y hablar de Sofía Rivera Torres, al considerar que sus comentarios la hacían sonar como una mujer "vulgar y corriente".

Sigue otros chismes:

La mediocridad también habita 'La casa de los famosos': Se dieron por vencidos

Ellos son los famosos que fueron acusados del asesinato de Paco Stanley

Así se verían los hijos de Brad Pitt y Jennifer Aniston según la inteligencia artificial