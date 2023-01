Sofía Niño de Rivera se burla de Martha Debayle: "Todos sabemos que es hija de la Reina de Inglaterra"

Debayle publicó este video con la intención de dar algunos tips a las personas que reciben invitados en su casa. Con ese estilo que la ha hecho famosa, la periodista, locutora e influencer dijo que las latas de refresco son feas y que nadie debe ofrecer un vaso con agua (sino tener lista una jarra con un hielera en una charola que se ofrece a las vistas), entre otras recomendaciones que provocaron críticas e incluso burlas.

Sofía NIño de Rivera hizo un video en Tik Tok en el que, con el rostro adusto y hablando en tono serio, señaló:

"Veo que todos están criticando a Marha Debayle por esto de cómo servir el agua y todas estas coaas y me parece súper mala onda de su parte que no tengan empatía con ella".

Hasta ese momento, el video parece una defensa de Martha Debayle, lo cual resulta extraño porque entre ella y Sofía existe una mala relación provocada por un incidente de 2017. En ese año, Sofia y su prima Saskia acudieron a una emisión del programa de Martha en radio para promover "Reinserta", un proyecto de apoyo y rehabilitación de mujeres en la cárcel. El problema fue que Debayle fumó en la cabina a pesar de que Saskia estaba embarazada por lo que Sofía publicó un video en el que señaló:

"Me parece una falta de respeto que vivamos en un país en el que alguien con poder pueda hacer eso, ella fumó en un lugar cerrado donde hay una mujer embarazada… es una persona que tiene un programa de radio… es alguien que es muy hipócrita con lo que dice”.

Desde entonces, Sofía ha lanzado varias puyas a Martha. Por ejemplo, también hizo una parodia cuando murió la Reina Isabel, ya que Debayle dijo en su programa que su hija lloró desconsolada pues consideraba a la reina como su abuelita.

En esta ocasión, Sofía volvió a ironizar pero ahora respecto a los tips de Martha:

"Me parece súper mala onda de su parte que no tengan empatía con ella, porque quien le enseñó todo eso fue su mamá... y pues qué difícil porque todos sabemos que su mamá fue la Reina de Inglaterra... entonces no es fácil crecer con esas exigencias".