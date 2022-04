Sofía Castro envía mensaje a Cynthia Klitbo por andar hablando de Angélica Rivera

Sofía Castro recordó que ni ella cuenta detalles personales de Angélica Rivera.

Hace unas semanas, la periodista Inés Moreno entrevistó a Cynthia Klitbo, y entre muchas cosas, le contó sobre su amiga personal Angélica Rivera y las infidelidades que presuntamente sufrió con el ex presidente Peña Nieto.

Así que ahora, Sofía Castro, salió en defensa de su famosa mamá, y expuso que le pareció fuera de lugar que alguien más ande hablando de la intimidad de Angélica, cuando ni siquiera ella cuenta detalles de su madre.

“A mí, la verdad, me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo un poco fuera de lugar porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro”, dijo Sofía a varios reporteros.

Al día siguiente, en plena semana de la moda en México, la actriz volvió a encontrarse con la prensa y reiteró: "Admiro a Cynthia, yo sé que no lo hizo con mala intención. Agradezco en el alma que haya defendido a mi mamá".

Pero dejó claro su mensaje: "La única que tiene el derecho de contar su vida es mi mamá".