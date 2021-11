Sofía Aragón, a terapia urgente, tiene el corazón partido

A pesar de que luce impecable y siempre sonriente, la realidad de Sofía Aragón es otra. Está en un proceso de sanación interna luego de romper con su prometido, el empresario Francisco Bernot, quien no pudo corresponderla con el mismo amor que ella sentía.

Le dolió, la lastimó, sufrió, pero la animadora y ex reina de belleza ha sabido levantarse con la ayuda de profesionales que reparan ese corazón partío, tal como dice la canción de Alejandro Sanz. En entrevista con TVyNovelas, la joven de 27 años habla de lo que ha aprendido en las terapias y de cómo se sentía limitada mientras recibía entrenamientos para representar a México en el Miss Universo 2019.

¿Te ha retado estar en Venga la alegría, fin de semana? Es un gran desafío, porque la preparación que tomé para el Miss Universo es muy estricta y nos exigían tener un rol de mujer en el que hay muchas limitantes. No nos podíamos reír a carcajadas, siempre debíamos estar impecables, ser políticamente correctas, no decir nada fuera de lugar, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que eso no es una mujer real; una mujer real es una persona que siente, que le duele, que llora, que también se enoja, que está feliz, que tiene sueños, ilusiones, que, de repente, dice cosas… Y creo que es importante resaltar que el principal reto es mostrarnos como nosotras somos, y especialmente porque yo tenía una imagen con la que llevaba trabajando muchos años, y a partir de ahora me estoy mostrando tal cual soy.

¿Sientes que mientras fuiste reina de belleza sólo cumpliste con un patrón preestablecido? Exacto. Y no creo que esté bien, porque realmente debemos darnos cuenta de todo lo que las mujeres, por décadas, han luchado y trabajado para salir de los estereotipos de lo que una mujer, supuestamente, debe ser a partir de una imagen prefabricada. Entonces, lo más padre es ser una misma, y es lo que estoy haciendo.

¿Cuál es el sello que le imprimes a tu conducción? Creo que lo que estoy mostrando es esa dulzura, esa ternura y el ser tan risueña. Es lo que más me caracteriza en la vida real.

¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros? ¿Ya los conocías? Ya conocía a la mitad, a los otros los conocí hace poco, y ha sido la mejor experiencia que he tenido, cada uno de ellos, distintos a su manera, se han vuelto unos amigos como si fueran de años; no puedo explicar el tipo de amistad que logramos hacer, es que ya somos como hermanos, y eso me ha sorprendido.

Salió del hospital

El jueves pasado Sofía salió del hospital luego de estar internada en emergencia por complicaciones con una neumonía. Fue a través de un video publicado en su Instagram, que la también modelo reveló que presentaba una gran mejoría . “Adiós hospital, tendremos Sofi para rato”, escribió la artista acompañando la frase con una imagen en la que aparece con un suero en su mano.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!