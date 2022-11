Sofía Álvarez despide a Héctor Bonilla con desgarrador mensaje. Videos

Sofía Álvarez y Héctor Bonilla fueron una pareja ejemplar. Por decisión propia, nunca se casaron, a lo cual se negaron incluso cuando se embarazaron en 1985 y recibieron críticas por ello.

"La gente que nos critica quizá lo vea mal pero son tan insignicantes que no les doy importancia", declaró el actor a TVyNovelas en 1985, cuando se anunció el embarazo.

Esta anécdota muestra la complicidad y amor que desarrollaron Sofía Álvarez y Héctor Bonilla, y que aún ahora que él ha muerto, ella mantiene en su corazón.

"Desde hace cuatro años y cuatro días pensaba con terror que llegaría este día y ahora estoy aquí arropada por amigos entrañables, nuestros hijos, nuestros nietos... Héctor en alguna parte me estará diciendo: Sofi, te toca ¿estamos o no estamos?"

Sofía Álvarez fue la primera oradora en el homenaje que se le hizo en el Palacio de Bellas Artes a Bonilla, quien falleció la tarde del viernes luego de cuatro años y cuiatro días de que le diagnosticaron cáncer de riñón.

En el homenaje también estuvieron colegas como Damián Alcázar, Sergio Corona y Demian Bichir, quien señaló: "A mí me pasa algo extraño porque no he tenido chance de entablar ningún duelo porque siento que está todavía aquí, es una sensación agridulce porque es una enorme tristeza que este querido amigo, hermano, ya no esté".

Sofía Álvarez, al fina de su discurso y a punto de las lágrimas, se dirigió a su Héctor Bonilla, el hombre que la acompañó durante 40 años, con mensaje desgarrador por emocionante.

"Gracias a ti Héctor por tu ben humor, por tu enorme esfuerzo y disciplina de todos los días, por tu inmenso amor a tus amigos, a tu profesión, a tu país, a tus hijos, a tus nietos, a mí... y sobre todo muchas muchas gracias por esos cuatro años extra que me regalaste".

El homenaje se realizó en el lobby del Palacio de Bellas Artes en cuyo pasillo que da a la escalinata central se colocó la urna con las cenizas de Héctor Bonilla, uno de los actores más importantes, versátiles, talentosos e idealistas de la segunda mitad del siglo XX en México.

