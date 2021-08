Sobrino muestra dónde terminaron las cenizas de Sammy Pérez

Con una cuenta millonaria en el hospital y tras dos semanas internado por complicaciones de COVID-19, Sammy Pérez finalmente murió y su familia lo despide con imágenes del recuerdo.

A través de sus redes sociales, el sobrino del actor compartió unas palabras de agredecimiento, y mostró que los restos de Sammy permanecen en una mesa a la vista de su familia, con fotos que perdurarán.

"Quiero dedicarle a mi tio Sammy Pérez unas palabras desde mi corazón.. Quiero decirle que el siempre vivirá en mi corazón, yo nunca me voy a olvidar de él, de cuando llegaba a casa y se iluminaba todo al escuchar su voz, de sus bromas, de sus consejos, de todo el cariño que siempre tuvo conmigo, nunca fue cariño de un tío si no de un padre.

"En casa nunca hubieron lujos, cosas caras, ropa de marca nada de eso siempre fuimos felices mientras toda la familia estuviera junta, y eso es la felicidad el disfrutar de sentarse a comer con la familia, el abrazo, el beso al despedirse pues nunca sabemos cuando será la última vez.

"Dios ya no me permitió cumplir con la promesa de ir por ti y llevarte a tus rehabilitaciones pulmonares pero Dios me permitió ir por ti hasta donde estabas, contra viento y marea pues habían muchas trabas pero pude recuperar tu cuerpo y gracias a Dios tu cuerpo ya descansa tranquilo y tu alma en el cielo, mi alma está en paz pues Cumplí con todo lo que te prometi y sé que hasta el último momento luché junto contigo afuera por tu salud, por hacer todo lo posible porque estuvieras bien y hasta el último día yo mantuve mi fe firme en que todo saldría bien, Te amo con todo mi corazón te llevas contigo un pedacito de mi corazón, Descansa en paz", escribió.

La cuenta de Instagram de Sammy ahora está repleta de fotos del recuerdo de la trayectoria de Sammy, que abarcó décadas en la televisión y el cine, donde compartió reflectores con Eugenio Derbez, quien lo invitó a 'No se aceptan devoluciones'.

Descanse en paz.

