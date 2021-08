Sobrino de Sammy Pérez acusa a la novia de injusticias, robo y maltrato

A un mes del fallecimiento de Sammy Pérez, sus sobrinos, Daniel y Yessica Pérez, planean hacerle un homenaje. Él nos cuenta cómo recuerdan a su tío y lo mucho que les hace falta. Asimismo, confirmó que quien fuera pareja del comediante, Zuleika Garza, además de maltratarlo, también se quedó con el dinero de algunas tarjetas que le pertenecían y que pudieron haber servido para pagar parte de la cuenta hospitalaria que asciende a millón y medio de pesos.

¿Cómo se encuentran a un mes del fallecimiento de tu tío? Ha sido muy difícil, más para mi hermana y para mí, que somos los sobrinos más allegados. No es fácil acostumbrarse a ya no verlo, no hablarle ni escuchar sus anécdotas; éramos muy apegados, y todo esto ha sido muy duro. Aunque sabemos que ahora está mucho mejor donde está, no era lo que esperábamos.

¿Cuándo contemplan hacerle el homenaje? A principios de septiembre. Estamos viendo el lugar y queremos contactar a sus amigos artistas, los que trabajaron con él y los que quieran acudir. Ya después queremos llevar sus cenizas a descansar a un nicho, porque creemos que es lo más adecuado, para que su familia, amigos y fans lo puedan visitar.

¿Cómo era su relación con él? Mi mamá, su hermana, falleció hace ocho años, y mi padre se alejó de nosotros; mi tío era esa figura para nosotros, por eso nos dolió mucho. A mi hermana y a mí nos apoyó siempre; a mí en la música, me acompañaba a mis shows y yo también a él donde se presentaba. Teníamos una muy bonita relación, pero desde hace ocho meses, más o menos, se alejó por su novia.

¿Aprobaban la relación? Al principio estábamos contentos porque pensábamos que todo iba bien entre ellos. Aunque esta señora no tenía mucho contacto con nosotros, lo poco que sabíamos era que lo quería; eso nos decía mi tío, pero luego nos enteramos de muchas cosas que le hacía y pensamos: “¿Cómo es posible que mi tío diga que lo quiere si lo regaña?”.

¿Lo maltrataba? Decían que en cuestión emocional, mucho, demasiado. Nos cuentan que le gritaba y que, cuando se enojaban, luego no le abría la puerta. En fin, emocionalmente lo trataba fuerte.

Sabemos que han revisado las cuentas de tu tío y fueron vaciadas… Así es; las tarjetas que nos entregó ella estaban en ceros, fueron canceladas un poco antes de que mi tío entrara al hospital, y creemos que ella se movilizó para hacerlo; al menos eso fue lo que pudimos investigar en los tres bancos donde tenía sus cuentas mi tío.

¿Pudieron saber cuánto dinero tenía guardado ahí? No, desconocemos la cantidad; por lo mismo que se cancelaron, ya no pudieron darnos más información. Ahora sólo esperamos respuesta de una tarjeta que tenía de Televisa, que es la única que quedó activa, así que esperamos que ella no haya hecho movimientos ahí.

¿Han podido contactar a Zuleika para hablar al respecto? No, perdimos contacto con ella desde que nos entregaron las cenizas de mi tío; al parecer, el único que ha tenido contacto con ella es un medio de comunicación de Monterrey, pero nosotros nada, se desapareció.

¿Quisieran decirle algo a través de las páginas de TVyNovelas? Sí, que lo que haya hecho o dicho, lo que se haya llevado o no, que lo aproveche y le dure lo que tenga que durar. Solito llega el karma, lo que se hace mal se paga mal. ¿Piensan proceder legalmente contra ella? No, no tenemos interés en demandarla; sería sólo una pérdida de tiempo. Simplemente que aproveche lo que hizo.

