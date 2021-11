Sobrino de Carmen Salinas reporta que no hay mejorías; el derrame es inoperable

Aunque la esperanza sigue firme, en las primeras horas de Carmen Salinas hospitalizada no han habido mejorías; no puede volver del coma, y debido al lugar donde ocurrió el derrame cerebral, no la pueden operar.

Gustavo Briones, sobrino de la actriz, contó al programa 'Hoy' que llevaron a un especialista para que les diera una segunda opinión, pero el diagnóstico coincide.

"Un amigo de la familia nos recomendó un médico militar muy bueno, y aquí nos dieron facilidades para que entrara. Le mostraron el expediente y coinciden", explicó.

El inseparable sobrino de la actriz dijo que anoche reportaban a Carmelita como "muy grave", pues no puede volver del coma.

Salinas movió el mentón cuando lo escuchó: "El doctor que me dejó pasar, le pregunté si ella me podía escuchar, ella siempre ha tenido un oído espléndido. Platiqué con ella, le dije las muestras de cariño, le dije que habían venido muchas amistades, sentí que movió su barbita un poco".

Solo Gustavo y la nieta de Carmen, que se llama igual que ella, pueden pasar a verla. "Hay un protocolo muy estricto, nos ponen bata, guantes".

El reportero de 'Hoy', Sebastián Reséndiz informó que la oxigenación de Carmen Salinas es buena, entre 92 y 94; tiene la presión arterial controlada al igual que el ritmo cardiaco con un tratamiento de desinflamatorios.

Carmen Salinas no está intubada, y solo permanece con asistencia de un respirador. Sin embargo, debido a que el derrame ocurrió en el tallo, que es el puente entre el cerebro y la médula espinal, resulta inoperable.

A las 12 del día se oficiará una misa para pedir por la mejoría de la legendaria Carmen Salinas.

