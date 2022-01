¡Sin palancas! Irina Baeva jura que Gabriel Soto no la ayuda a que la contraten en las telenovelas

El hecho de que Irina Baeva y Gabriel Soto sean pareja en una nueva telenovela es simplemente una coincidencia y no un capricho impuesto por el actor. Así lo dejan saber los enamorados, descartando que sea precisamente él quien recomiende a su joven novia con los productores de Televisa.

Por tercera ocasión, el público los verá en pantalla, ahora en Amor dividido, proyecto a cargo de la productora Angelli Nesma en lo que será su regreso a Televisa después de cuatro años alejada de la televisora de San Ángel.

Para Gabriel es “una fortuna trabajar con Irina, porque hacer pareja en la telenovela nos ayuda a vernos todos los días, tenemos los mismos horarios, y eso es maravilloso”. Al preguntarle si él tiene que ver con la contratación de su futura esposa en los proyectos que participa, el actor expresó, tajantemente, que no tiene el poder para hacerlo.

“También pidió que llegáramos todos los días al llamado en helicóptero, si no, no la hacíamos, así que si ven pasar por ahí el helicóptero, pues somos nosotros”, bromeó Baeva sobre las supuestas exigencias del protagonista.

Por su parte, él quiso dejar claro que no existe algún tipo de palancas, ya que su mujer ha subido cada escalón gracias a su talento y profesionalismo: “Aclaro eso porque lo hemos visto mucho en redes sociales; imagínense si yo tuviera ese poder de decisión, es un absurdo total porque yo no decido esas cosas ni tengo la potestad. Jamás va a ser una condición para yo aceptar un proyecto, cada quien tiene sus oportunidades; en este caso, Angelli creyó en nosotros dos como pareja, creyó en Irina también, y realmente la empresa toma las decisiones”.

La rubia de 29 años explica a TVyNovelas que haber compartido el set con su prometido en Vino el amor y Soltero con hijas le permite conocer mejor los métodos que utiliza el actor para desarrollar su trabajo.

“Ya sabemos cómo ayudarnos el uno al otro, entonces, hay una confianza que nos permite experimentar otras cosas. Deberían escuchar nuestras pláticas en el coche después de salir de las grabaciones, es que estamos conviviendo con la misma gente y eso es increíble”, nos contó Irina.

Ella está completamente flechada y se le nota en el brillo de los ojos. Sólo tiene halagos para el hombre que la trae de cabeza: “Gabriel es un actor sumamente generoso, es un muy buen compañero, siempre está al pendiente, siempre listo para repasar la escena, incluso si necesitas ayuda, se ofrece a apoyarte. Llega a tiempo, estudiado, es muy tranquilo, muy humilde, y desde el primer proyecto que me tocó hacer con él aprendí mucho de cómo se relaciona con toda la gente que está en el set, de cómo respeta el trabajo de todos los que están poniendo su granito de arena para que el resultado sea espectacular, y aprendo mucho, siempre le agradezco. Nunca está para generar conflicto, sino para resolver cuando surge algún problema, eso siempre se agradece como compañero de trabajo, independientemente de nuestra relación”.

Soto está igualmente ilusionado con el romance y le echa flores a su novia: “Yo me doy mi taco de ojo porque es una mujer muy bella. Además, es muy divertido y muy padre estar con ella en Amor dividido, porque cuando hacemos telenovela, nuestra vida se desarrolla aquí, de no ser así, nos veríamos muy poco, y en las grabaciones la veo todos los días; de esa manera podemos repasar las escenas y darles más carnita a los personajes. Me encanta trabajar a su lado porque nos unimos más”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!