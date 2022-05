Sin novio famoso y sin ser chica del clima, Yanet García hace esto para sobrevivir

Después de darse a conocer en Monterrey y llegar a la ciudad de México para triunfar como La chica del clima en el programa Hoy, Yanet García se convirtió en una influencer

En diciembre 2019 dejó de ser la chica del clima en Televisa y decidió irse a vivir a Estados Unidos. Estudió inglés y tiempo después nos confesó: “Ahora veo como un hobby el cine, el teatro y la televisión, he descubierto que mi misión es ayudar y transformar la vida de las personas, y eso me hace muy feliz".

Y es que Yanet decidió cambiar los reportes del clima por tips de alimentación, además de presumir su cuerpazo en la plataforma OnlyFans, donde impacta con sus curvas a cambio de un pago mensual.

En su cuenta de Instagram no ha dejado de compartir fotos de su torneado cuerpo, producto del ejercicio y su estilo de vida saludable, pero sus fans pueden ver un poco más al pagar la suscripción que cuesta el equivalente a 400 pesos mensuales.

En OnlyFans tiene más de 300 mil seguidores, por lo que es una cifra millonaria la que Yanet García estaría cobrando por mostrar su cuerpo con poca ropa, bikinis o vestidos que rayan en la desnudez.

En la pandemia, sus fans le recomendaron abrir su perfil en OnlyFans. Hace tiempo nos contó: “Esta plataforma es perfecta para mí porque mi cuenta de Instagram quiero dirigirla a temas de salud y bienestar, y todo el contenido sexy lo estoy pasando a OnlyFans. Es una decisión que tomé por mi carrera, por lo que viene y por lo que sigue; además, me permite crear contenido más exclusivo y de mejor calidad".

No se ha escapado del escándalo, que incluye a Martha Higareda.

A inicios de 2022 estalló la guerra entre Yanet García y Martha Higareda. Una señaló a la otra de ser la amante de su entonces novio; la otra tacha de mentirosa a la ex de su actual pareja. Mientras tanto, el implicado, Lewis Howes, guardó silencio.

Yanet García comentó a una seguidora que le pedía un consejo, pues acababa de terminar con su ex, y ya salía con alguien más. Así que Yanet confesó: “Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha".

Así que Martha Higareda no tardó en reaccionar, y en entrevista con Venga la alegría tachó de mentirosa a Yanet García: "Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Luis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación él se mantiene con esa persona en esa relación. Fíjate que él no me escribió un mensaje a mí en mi Instagram hasta que él estaba soltero. Lo primero que hice, vi sus redes sociales y no tenía una foto con ninguna novia. Se me hace raro que ella cuente esa historia porque yo lo puedo decir con todas sus letras: 'ES MENTIRA'".

Sin embargo, La Chica del clima decidió mostrar pruebas de sus dichos, y aseguró que nadie la callaría. Recordó una entrevista donde Martha Higareda no quiso decir cuándo fue su primer beso con Lewis, y hasta Yordi Rosado bromeó sobre si el galán estaba casado.