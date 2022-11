Sin Shakira y sin Barcelona. Gerard Piqué se retira del futbol y llora pero se burlan de él

Gerard Piqué publicó un video en su cuenta de Instagram en el que, en un tono melancólico y triste, anuncia que se retira del futbol profesional. El jugador del Barcelona insinúa que lo hace por las constantes críticas y burlas que ha recibido en meses recientes, en los que ha atravesado por un mal momento futbolístico pero también en el ámbito personal, ya que tras haberle sido infiel a Shakira, está en proceso de divorciarse.

"Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que la gente habla mucho de mí. Yo no he dicho nada pero ahora quiero so yo quien les hable de mí", dice en el video con una voz en off mientras mira a Barcelona desde la azotea del edificio donde vive.

Efectivamente, Gerard Piqué ha sido motivo de muchas conversaciones no sólo por su desempeño futbolístico sino por el escándalo que se generó por el hecho de que fue acusado de engañar a Shakira, su esposa, con una becaria de su empresa. En estas semanas se ha hecho público que fue infiel y se ha dejado ver con su nueva novia mientras que Shakira ha dicho que esto ha sido uno de los momentos más oscuros de su vida.

Ahora, Pique muestra en su publicación de Instagram varios videos caseros en lo que muestra su infancia ligada al club de futbol Barcelona. "Yo no quería ser futbolista, yo quería ser del Barcelona", dice en algún momento para recalcar su pasión por el equipo catalán con el que ganó todos los campeonatos posibles.

En esa publicación, Piqué recibió el apoyo de varios jugadores como Ivan Rakitic y Javier Mascherano pero también algunos comentarios ácidos, sobre todo relacionados con su separación de Shakira.

"Todo por no ponerse la playera que dice Shakira", escribió uno de los seguidores del futbolista en relación a una supuesta playera del Barcelona con la S de Shakira que sería la oficial en el siguiente torneo. Esa playera fue, en realidad, una noticia falsa y el propio club desmintió esa noticia.

Pero cientos de comentarios en la publicación de Piqué provocaron una discusión polémica.

"Un placer leer a los ofendidos", se lee en otra de las respuestas. "Ahí se ve que las mujeres nacimos para hacer presión", dice otro.

"Muchos lo pensamos" y "No soportaría la monotonía", también se puede leer en el post.

