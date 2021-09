Sin Queta Jiménez 'La Prieta Linda', quizá Juan Gabriel no hubiera existido

Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Ana Gabriel... Muchas famosas interpretaron canciones escritas por Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, pero la primera fue Queta Jiménez 'La Prieta Linda'.

La cantante falleció este 21 de septiembre, y además de un legado musical impresionante, le permitió a México conocer a uno de sus máximos ídolos, pues sin ella, quizá nunca hubiera existido Juan Gabriel.

A finales de los años 60, acusado de un robo que no cometió, Alberto Aguilera terminó preso en el penal de Lecumberri, cuyo director, el General Andrés Puentes, era esposo de la prima de Queta Jiménez.

'La Prieta Linda' ya era famosa, y en una de sus visitas a dicha cárcel, conoció a Alberto. "Ojos buenos... Fue así como te dije la primera vez que te conocí. Ojos buenos, que pedían amor, pedían ternura", recordó Queta Jiménez en una carta dedicada a Juan Gabriel cuando murió en 2016.

"Aquella tarde que me quedé contigo… en esas cuatro paredes que frenaban tu cuerpo, pero no a tu mente, me llevaste a un viaje maravilloso de emociones, de vivencias; más de seis horas pasamos en esa celda y ese día decidiste lo grande que querías ser… Estabas poniendo fin a una etapa muy difícil por la que habías atravesado y dando inicio a una nueva… La vida por fin te devolvía lo que otros te habían quitado. Y yo era parte de ese nuevo inicio, tuve la fortuna de conocerte, de ayudarte a dar esos primeros pasos en la vida musical y sabes lo orgullosa que me siento de lo grande que eres y de cómo has traspasado las fronteras".

Aunque Alberto seguía preso, Queta Jiménez grabó una de sus composiciones, lo que le llenó el alma de felicidad a Aguilera Valadez y lo impulsó a no dejarse caer tras año y medio preso... Así lo contó Juan Gabriel en su bioserie 'Hasta que te conocí'.

Tras pagar una fianza de 5 mil pesos, Alberto salió libre, y como lo escribió Queta Jiménez en su carta, lo ayudó a llegar con las personas correctas en la industria musical, para que en 1971 se lanzara 'El Alma Joven', el álbum debut de Juan Gabriel.

El resto es historia. En su carta, Queta Jiménez agregó: "A partir de ese momento decidiste no volver a sufrir, decidiste salir y mostrarle al mundo quién era ¡Juan Gabriel!

"Siempre fuiste un muchacho muy agradecido, aprendiste de las experiencias vividas y le diste las gracias a todo aquel que de una forma u otra te tendió la mano. Por eso la vida te fue premiando y te fue recompensando cada vez más".

'La Prieta Linda' escribió: "Ojos buenos…. esto no es una despedida es un hasta pronto y donde ahora te encuentres recibe todo el amor y el cariño de tu Prieta Linda. Ojos Buenos…… hasta siempre…".

El amor eterno entre Juan Gabriel y Queta Jiménez perduró durante décadas, pues ella lo consideraba como su "hijo del corazón".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!