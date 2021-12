Sin Chiquis, Lorenzo Méndez ya presume cuerpazo

Lorenzo Méndez recién terminó en cuarto lugar en un reality de baile en Estados Unidos, y tal parece que tanto cardio le sirvió para perder peso y sorprender a todos.

El ex vocalista de La Original Banda El Limón, publicó un comparativo de su cuerpo. No especificó cuánto tiempo le costó estos resultados, pero advirtió que apenas es el inicio de su transformación.

Escribió: "Te invito a creer en ti mismo, en amarte a ti mismo, en enfocarte en ti mismo. En saliente de tu zona de comfort y ver la vida de otra manera. Esto solo es lo físico que ha cambiando en mi. Mi chip mental fue cambiando y eso es lo más Chingón. #2022 GET READY IM coming for you. You see…even when I lose I win….Lorenzo 2.5".

Se nota que le sentó muy bien la separación de Chiquis. Eso sí, hay que recordar que su divorcio no se ha finiquitado porque sigue el alegato con los abogados; al parecer, él busca establecer una cláusula para impedir que ella hable de él en el futuro.

Mientras tanto, su transformación sirve de venganza contra su ex. Al menos así se lo dejan saber en los comentarios de sus nuevas fotos. Algunos de sus fans le dicen que siga en su proceso de pérdida de peso para que se den cuenta de lo que dejaron ir.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!