Silvia Pinal se confiesa en la sala de su mítica residencia en el Pedregal

Una diva como Silvia Pinal no le abre la puerta de su casa a cualquiera, y lo hizo en exclusiva con la revista CARAS, que este mes tiene en su portada a "La Gran Diva de México".

Estrella de la época de oro del cine mexicano, pionera de la comedia musical en México, presentadora de televisión y actriz consagrada con una película ganadora de la Palma de Oro en Cannes, hablar con doña Silvia Pinal es un lujo y CARAS nos permite saber cómo está hoy en día.

La verdad es esta: "Me aburro. Extraño trabajar y a lo mejor me hace falta un novio o un amante”, confesó entre risas.

Durante la entrevista exclusiva, Silvia Pinal habló de todo un poco, películas, amores, compañeros de trabajo, y hasta de su época en la política: “De la política me gustó todo. Lo que viví en el Senado y en la Cámara de Diputados, me pareció una época maravillosa”.

Eso sí, dejó en claro una frase que quedará inmortalizada: "Me encanta que me digan diva, mi trabajo me ha costado".

Pero además de diva, es matriarca de la Dinastía Pinal, doña Silvia reconoció que su faceta como abuela es su favorita: "La faceta de abuela me gusta mucho, porque siempre me necesitan y eso me llena de gusto, no soy una especie de bulto".

