Silvia Pinal revela cómo le hace para hablar con su nieta Frida Sofía

El pleito entre Frida Sofía y Enrique Guzmán provocó el distanciamiento entre muchos de los miembros de la familia pero de Silvia Pinal, la matriarca, quien revela que se las ha ingeniado para hablar con su nieta.

Frida Sofía acusó a su papá, el cantante Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era niña. Él negó la acusación.

La mamá de Frida Sofía, Alejandra Guzmán, tomó partido por Enrique y desde entonces la influencer se ha mantenido alejada de la familia, excepto en el caso de Silvia Pinal.

Fue la propia actriz y diva del cine mexicano la que reveló que ha conseguido estar en constante contacto con su nieta.

"Ya, ya (pude hablar con ella), me cuesta trabajo, porque siempre me dice: 'ay, abue, no puedo, bueno sí puedo abue'; es una chica muy linda, es una linda chiquita", dijo Silvia Pinal durante un homenaje que se le organizó en la XEW.

Este contacto, sin embargo, no ha sido fácil y algunas veces ni siquiera ha sido directamente.

"Sí, claro ¿cómo no? hablamos ella y yo en secreto, con recados y todo muy bonito".