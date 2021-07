Silvia Pinal: Tras una semana hospitalizada, qué se sabe de su salud

La noche del domingo 27 de junio comenzó la batalla de Silvia Pinal contra complicaciones en su salud, pero después de una semana hospitalizada, pocos detalles se conocen de su salud.

A cuenta gotas, sus hijos Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán han dado algunos detalles de lo que le pasó a la última diva del cine mexicano.

Alejandra Guzmán relató a 'Ventaneando' que la llevaron al hospital la madrugada del lunes porque "la enfermera que estaba con ella le vio la oxigenación muy baja".

La causa, al parecer, fue que "le dieron unos diuréticos para sus piernitas que estaban muy hinchadas y eso le afectó, entonces ahorita le están haciendo estudios para ver qué puede o no tomar".

Y es que doña Silvia tuvo "una pequeña desmineralización por tomar diuréticos", según contó Giordana, hija de Luis Enrique Guzmán.

Sin embargo, al pasar de los días hubo complicaciones. Sylvia Pasquel informó en un mensaje escrito en redes sociales: "Al parecer el oxígeno le resecó la garganta y tiene mucha tos. Además le encontraron una pequeña infección urinaria".

Sylvia comentó que los médicos le tratarían ambas afecciones, por lo que no la darían de alta.

Ya para este viernes 2 de julio, algunos medios entrevistaron a Mayela Laguna, pareja de Luis Enrique Guzmán, pero no quiso revelar detalles. "Sigue internada, están haciendo unos estudios, hasta ahí sé. No tenemos una fecha de salida, no puedo comentar absolutamente nada. Todo bien".

"Están todos unidos. No estoy autorizada ni puedo decir absolutamente nada", reiteró Mayela, la nuera de doña Silvia Pinal.

En tanto, Luis Enrique llamó la atención durante la semana por su rechazo a hablar con la prensa. Al abordar su vehículo simplemente dijo: "No está grave, está perfecta, está comiendo, todavía no sabemos (cuándo sale)".

Por su parte, el periodista Joel O'Farril, uno de los primeros en anunciar sobre la hospitalización de doña Silvia, informó este viernes que esperaran, al menos hasta el sábado, para confirmar si se le da de alta.

