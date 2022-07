Silvia Pinal, María Félix y la ÚNICA vez que La Doña trató bien a nuestra diva

Cada una tiene su lugar especial en la historia de México pero nunca pudieron ser amigas. Silvia Pinal ha hablado varias veces sobre María Félix y la verdadera relación que tuvieron, pues la vida se encargó de unirlas.

Al ser ambas íconos de la época de oro de cine mexicano, podría haberse pensado que eran amigas o que tuvieron una relación estrecha, pero no fue así. Eso sí, Silvia nunca ha ocultado su admiración por la belleza de La Doña.

"Mucha admiración, primero porque era una mujer bellísima, una personalidad, una manera de ser fuerte... Yo la traté muy poco, pero no tuve gran amistad.

No era bella, era super bella... Fue siempre bonita. Yo ahí sí mis respetos, María tenía una belleza de capítulo aparte", le dijo a Adela Micha hace varios años.

El destino se encargó de unirlas. Alejandra Guzmán tuvo a su hija Frida Sofía con Pablo Moctezuma, cuya madre era íntima amiga de María Félix, por lo que La Doña fue madrina de bautizo de la ahora polémica joven.

Al respecto, Silvia ha dicho: "Tuve una pequeñísima relación con ella porque ella era muy amiga de mi consuegra, a la cual adoro, Estela Moctezuma. Yo me la encontré un día en el restaurante de Estela, pero María era muy cortante.

"En el bautizo de Frida lo hicieron en un cuartito de la casa de Estela y Enrique Álvarez Félix y yo esperando por otro lado a que bautizaran a la niña... (Ella) dijo que no quería que estuviera nadie", recordó Pinal. "Yo creo que se lo pidió a Estela, y Estela tenía una adoración por María, habla con mucha admiración por María".

Pero hubo un día donde María Félix sí trató bien a Silvia, gracias a que La Pinal era amiga de su hijo, Enrique Álvarez Félix. "Un día fui al departamento de Enrique, y él estaba fascinado de que yo estuviera ahí, y la mamá ahí... La mamá se puso a platicar conmigo y éramos como dos cuatas (amigas), se portó estupenda, solo en esa ocasión", recordó.

"A mí me impresionaba mucho, yo sí me apantallaba. Me hice muy amiga de su hijo, Enrique, él me empujaba con su mamá, pero te trataba como si fueras una rata. ¡Qué maravilla de mujer, qué guapa, era una cosa de otro planeta!", dijo a Joaquín López-Dóriga.