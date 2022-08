Silvia Lomelí sonríe a pesar de la tragedia que vivió con el Covid: "Un ángel me echa la mano"

"Quiero creer que mi papi me está echando la mano desde el cielo", dice Silvia Lomelí al recordar que su padre murió en enero del año pasado a causa del coronavirus.

Lomelí ha vuelto a los sets de televisión luego de varios años en los que padeció severos problemas de salud y esta semana tuvo una participación especial en el programa "¿Tú crees?", la comedia producida por Pedro Ortiz de Pinedo y protagonizada por Ricardo Margaleff y Daniela Luján interpretando los personajes de Plutarco y Gaby.

Lamentablemente, poco después de haber grabado esa participación, Silvia Lomelí se contagió de coronavirus popr segunda vez, ya que hace un año ya se había contagiado, al mismo tiempo que su papá.

"Todavía no había vacunas. Fue justo en enero y hasta marzo empezaron las vacunas. Todos en la familia nos enfermamos. De hecho, mi papi entró al hospital, ahí se contagió y contagió a toda la familia. Mi mamá se puso muy mal pero lo superó... sin embargo, mi papá ya no pudo con la nuemonía".

Silvia Lomelí tuvo en enero de este año su regreso a las telenovelas con la producción de Ignacio Sada, "Contigo sí". "Mi papá se fue con el Covid pero me está echando la mano", repite la actriz.

Actualmente, Lomelí ya salió de la enfermedad pero batalla con las secuelas.

"Hay días y momentos donde estoy bien pero hay otros en los que tengo mucha tos, me duele mucho la espalda; me quedan sucuelas. La verdad es que estuvo grave al principio, pensé que iba a estar peor; sin embargo, me recuperé, me fui a Cuernavaca para tomar mejor aire y ahora me siento mucho mejor".

Le quedaron a Silvia dos enseñanzas: "Todos hemos perdido a alguien y no podemos cantar victoria; aunque ahora parece que el Covid se va como si fuera un gripita, la verdad es que no a todos nos da de la misma manera. Hay que seguir con la guarida en alto".

La otra lección es no perder el optimismo porque después de todo, su participación en un programa de comedia como "¿Tú crees?" también lo interpreta como una ayuda que le mandó su papá desde el cielo.

"Hace muchos años que no hacía comedia. Y me trataron maravilloso, me mandaron flores, me tuvieron paciencia y es un equipo de producción súper disciplinado".

A un año y medio de la tragedia que vivió con el contagio masivo en su familia y la muerte de su padre, Silvia Lomelí tiene clara una cosa.

"Comprendo perfecto el sentimiento de todos los que han pasado por esto porque para mí fue lo más duro que me ha pasado en la vida. Por eso el mensaje más importante es que no bajemos la guardia".