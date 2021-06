Silvia Lomelí relata dolorosa experiencia de perder a su papá ante la COVID-19

En enero pasado, Silvia Lomelí vivió uno de los momentos más duros de su vida: ella y su familia se contagiaron de COVID-19, y aunque su mamá, hermanos y sobrinos lograron vencer al virus y salieron adelante, lamentablemente su papá no lo consiguió y falleció en febrero.

Esta dolorosa situación, compartió a TVyNovelas, le dejó un gran aprendizaje de vida. “Dios es grande, perfecto, y su tiempo es perfecto, eso aprendí; si mi papi falleció, es porque había llegado su tiempo para descansar, se lo merecía, se había ganado su estrella. El tiempo es perfecto y hay que saber esperar, confiar y amar”, expresó.

¿Cómo estás de salud? "Gracias a Dios ya estoy mucho mejor después de pasar temas muy duros, tristes y complicados, sólo tengo algunas secuelas del COVID-19, como cansancio, dolor de espalda y de cabeza, pero ya mejor.

Sabemos que tu familia también se las vio duras por el virus… "Así es, fue una situación muy difícil, mi mamá estuvo grave, pero bendito Dios ya está bien; mi papá ya se mudó al cielo, y nosotros estamos extrañándolo muchísimo, pero saliendo adelante poco a poquito.

¿Tu papá falleció de COVID-19? "Sí, murió de COVID, pero ya tenía cáncer, se lo diagnosticaron hace año y medio, y había sobrellevado bien la enfermedad, pero cuando inició la pandemia ya no pudo seguirse tratando y desgraciadamente se contagió, entonces, aunque estaba bastante estable del cáncer, el COVID le provocó una neumonía y se le desencadenaron muchas cosas.

¿Pudiste despedirte de él? "Sí, eso es lo que me da mucha paz, que le dijimos cuánto lo queríamos y recordamos muchísimas cosas…

¿Qué enseñanza de vida te dejó esta situación? "Estar siempre cerca de la familia y de la gente que amas, que tenemos que hacer las cosas en vida, en el presente; esto me dejó como enseñanza que, si alguien me pide un favor y está en mis manos, lo voy a hacer, porque para la gente puede representar la vida. A nosotros, por ejemplo, nos urgían concentradores de oxígeno para mi mamá, porque si no se nos iba, y hubo gente que teníamos años de no ver y apareció sólo para ayudarnos, entonces, si puedes ayudar, hazlo, todo suma, porque definitivamente no te llevas nada de esta vida, más que el amor, las enseñanzas y los buenos momentos.

Silvia Lomelí. Foto: instagram

En tu caso, ¿qué síntomas tuviste? "En los primeros días no me sentía mal, pero después empecé a sentir una cosa muy rara, me ardían las fosas nasales y tenía mucho dolor de cabeza; después empecé a sentir el cuerpo cortado, mucho dolor en el cuerpo y me empezó a bajar la oxigenación, hasta que me tuvieron que poner un aparato para ayudarme a estabilizarla.

¿Te hospitalizaron? "Gracias a Dios, no.

¿Tu mamá y tus hermanos cómo enfrentaron la enfermedad? "Mi mamá estuvo en casa de mi hermana, con enfermeras y oxígeno las 24 horas, se puso muy delicada, pero gracias a Dios ya salió; y mis hermanos y sobrinos ahí van también. Fue una situación familiar muy complicada, y para mí lo más triste es que tuve que separarme de ellos porque los doctores eso nos sugirieron por la carga viral.

¿Ya estás vacunada? "Sí, gracias a Dios ya tengo las dos dosis, pero hay que seguirnos cuidado y no bajar la guardia, aunque sí me siento un poquito más segura.

