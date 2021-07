Silverio Rocchi: "Soy un hombre soltero y puedo hacer mi vida como quiera"

Silverio Rocchi no se llevó la copa de Las estrellas bailan en Hoy, pero se ganó otro trofeo el mismo día que disputó la final del reality junto con su pareja Michelle Vieth: se convirtió en papá por tercera vez de una niña llamada Sia, a quien procreó con una pareja que tuvo el año pasado.

Sin duda, la vida le volvió a sonreír al exfutbolista, quien estuvo nueve meses sin trabajo y en rehabilitación por una doble cirugía de hombros; ahora, además de agrandar su familia, se le abrieron las puertas para participar en un show para mujeres y, ¡lo mejor!, aclara que está soltero.

Terminas Las estrellas bailan en Hoy, ¿qué sigue? "Haré una gira de un proyecto de presentaciones que trata de cinco personalidades con cinco bailes dentro de un show para mujeres y también para parejas que vayan al espectáculo a disfrutar de una copa, a reír y darse un buen taco de ojo.

¿Cómo será tu personalidad en este show? "Lo más importante es ser uno mismo, voy a mostrar mi lado sensual, mi lado sexy, mi lado coqueto y fuerte. También, al mismo tiempo, mi sonrisa, porque creo que esa esencia nunca la podemos perder, van a ver a un Silverio que no están acostumbrados a ver, pero siempre con la misma esencia.

¿Por qué te operaste? "Tuve un accidente en Guerreros 2020 en la semana final, cuando en una dinámica tenía que cruzar una alberca mediante unos trapecios. Me quedé colgado en la maniobra, no llegué al segundo trapecio y me lesioné los dos hombros. No se trató de la mala suerte, yo le llamo bendición, porque fue un gran aprendizaje que me dejó una gran lección de que tenemos el poder de elegir cómo afrontamos una situación, si negativa o positivamente. Decidí verlo por el lado bueno, sabía que no iba a ser fácil, pero estaba consciente de que sería una gran lección de vida, y así fue.

¿Por qué dices que te tocó reconstruirte? "Cuando te operan de los dos brazos y te quedas sin trabajo durante nueve meses tienes que reconstruirte, porque a la par yo seguía con la responsabilidad de mis hijos, aunado al tema económico y la pandemia. Les cuento que primero no podía mover un brazo y luego me dijeron que debían operármelo, y al mes me hicieron una cirugía en el otro; la verdad, fue durísimo, pero todo lo que pasé: estar en rehabilitación todos los días, en tratamiento constante, a resiliencia y la disciplina, vino a fortalecerme más. Cuando me llegó esta nueva oportunidad (Las estrellas bailan en Hoy) fue muy importante para mí, me sentí como un niño.

¿Qué te daba fuerza? "Mis hijos, saber por qué hago las cosas, que nada es para siempre, que todo tiene un proceso, y que las cosas en la vida tienen un por qué y un para qué.

¿Qué aprendiste de esta situación? "Que tienes que ser responsable y no puedes buscar culpables ni una justificación a lo que te suceda. Allí es cuando viene un crecimiento en asimilar que tenía que ponerle el corazón a mi recuperación, pensar en los nueve meses de tratamiento y salir adelante.

¿Eres otra persona? "Creo que es una evolución constante. Por supuesto que cada etapa es un nuevo yo, de un trabajo constante emocional, de perseverancia, de ser responsable con uno mismo y dejar de buscar culpables, no preguntarte: ¿por qué a mí?, ¿por qué me pasó esto? Aprendí que cuando me llegara una nueva oportunidad debía tomarla con más responsabilidad, conciencia y madurez; todo hay que disfrutarlo al máximo, porque nada es para siempre, y cuando vienes de tocar fondo y te llega una oportunidad nueva, lo único que te queda por hacer es disfrutarla al máximo.

¿Dejaste el deporte a un lado? "Tengo mi marca de un sistema de entrenamiento donde a través de mi experiencia en el deporte, el futbol y todo lo que estudié, conocí lo que necesita un deportista o un atleta para llegar a un siguiente nivel. Dividimos el entrenamiento en etapas, empezamos con un calentamiento dinámico, equilibrio para fortalecer articulaciones, luego pasamos a coordinación motriz, potencia, fuerza y energía.

Te convertiste en padre por tercera vez... "Estoy muy contento, muy emocionado. Fue algo inesperado de una relación que tuve hace un año de la cual viene esta gran bendición; creo que nada es casualidad, las cosas pasan para algo, y un niño siempre es una bendición. Es una nena, me voy a hacer responsable de la parte que me toca y recibirá el mismo amor y cariño que han tenido mis otros dos hijos. Se llama Sia.

¿Es tu pareja la mamá de la niña? "No, no es mi pareja, pero obviamente como hombre me haré responsable de esa niña, de la parte que me corresponde como padre. Recibirá el mismo amor de mis otros dos hijos, jamás abandonaría a una niña, ella tendrá a un papi, a una familia y a unos hermanitos.

¿Sigues casado con tu primera pareja? "No, no estoy casado. Me divorcié hace cinco años y fue un momento muy duro de mi vida, un punto de quiebre que me hizo crecer como ser humano. Aprender a soltar, a desapegarme de lo que pensé un día que nunca se iba a acabar; aprendí que todo tiene un principio y un final. Aprendí a desapegarme de mis hijos y no vivir con ellos, a reconstruirme como ser humano. Aprendí que el amor no se comparte y la felicidad no es externa, está dentro de ti para poder compartirla. Hace un año tuve una relación en la que nació mi hija. Ahorita soy un hombre soltero y puedo hacer mi vida como quiera.

