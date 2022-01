¡Siguen los contagios en 'Hoy'! Andrea Legarreta y Andrea Escalona dieron positivo

Cuando parecía que el equipo de 'Hoy' finalmente volvería a estar completo, se confirmó que dos conductoras más dieron positivo a COVID-19, luego de los contagios de Raúl Araiza y Arath De la Torre.

Andrea Legarreta y Andrea Escalona se contagiaron del coronavirus; ambas ya habían estado enfermas. Sin embargo, gracias a las vacunas, notaron que esta vez los síntomas son muy leves y se encuentran en casa, tranquilas.

Andrea Escalona contó que su chofer dio positivo y ella también arrojó el mismo resultado. Contó que está sola en casa, y le pegó emocionalmente porque la vez pasada que se contagió, ocurrió cuando murió su mamá, Magda Rodríguez.

En tanto, Andrea Legarreta contó: "Me siento muy bien, como cuando te da una gripa. Todo el fin de semana, el viernes me hicieron una prueba, ayer salimos muy felices, y de pronto en la noche como dolor de cuerpo, de cabeza, como mucho frío, y le digo a Erik 'qué se me hace'... y sí".

Legarreta resaltó la diferencia de los contagios con y sin vacuna. "No sé si es la variante, porque al final, te tienen que hacer un estudio. Lo que sí es que la diferencia es abismal; la vez que me dio por primera vez, hay una gran diferencia, ya probé la primera versión sin vacunar y esta manera que lo estoy viviendo es totalmente distinta".

Todavía el fin de semana, Andrea Legarreta estaba sana y conviviendo en familia.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!