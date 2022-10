Sigue la guerra contra Enrique Guzmán: Frida Sofía lo acusa de abusador, psicópata ¡y asesino!

Después de la calma, ¡vuelve la tempestad! Hace unos días, Enrique Guzmán recordó el exabrupto con su nieta Frida Sofía en una entrevista concedida a un periódico de circulación nacional. Su relación se fracturó en abril de 2021, cuando la hija de Alejandra Guzmán denunció públicamente haber sido víctima de abuso por parte del cantante cuando ella tenía cinco años. El escándalo le pegó a toda la familia, pero Alejandra y Enrique le manifestaron apoyo a su padre.

A casi año y medio del escándalo parecía reinar la calma, pero no fue así. En la citada entrevista, el ex vocalista de los Teen Tops resaltó, entre otras cosas, no querer ver a su nieta ni en su lecho de muerte, y reiteró no haber cometido ningún delito contra ella:

“El agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho; nunca he tenido esa intención ni he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas. Esto es una tontería, una mentira. Ojalá Dios le dé la seriedad y tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Yo me siento muy mal…”, expresó.

Asimismo, dijo que se ha medido en su proceder. “La única desgracia es que estamos emparentados, si no, yo hubiera tenido otro tipo de reacción sobre este asunto. Le hubiera respondido de forma fuerte, pero es familiar, es mi nieta”.

“POR QUÉ NO HABLA DE LAS VIDAS QUE DEBE”

Ante estas declaraciones, Frida Sofía no se quedó callada. Mediante unos mensajes enviados al periodista Gustavo Adolfo Infante, respondió a su abuelo de forma fuerte, llamándolo “pedófilo asqueroso”. “Creo que lo que más asco me da es cuando dice: ‘Es que es familia’. ¡No señor, o lo que seas, pedófilo, asqueroso! ¡No soy tu fuck (mier%&) familia! Me vale ma…, pero a veces la sangre no es tan gruesa, cab$%&, pedófilo, cul$%. Se debería preocupar, pero ya sé que es un narcisista, psicópata, que no tiene empatía, y que no siente absolutamente nada. (...) Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, de la gente que mató, al mesero, ¿por qué no habla de todas esas cosas? ¡Puerco!”.

La hija de la rockera resaltó que para ella lo más importante es que ahora todo el mundo sabe quién es Enrique Guzmán por lo que le hizo.

“A mí me vale lo que diga; él es un cerdo y él lo sabe, pero qué bueno que el mundo lo sabe también porque (risas) de ahí no se baja, es un pedófilo y eso no se cura”. Y remató externando que ya no quiere que el rocanrolero hable más de ella: “Que se enfoque en otra cosa porque a mí ya… este asqueroso, ¡qué hueva! Pero definitivamente no soy su familia”, concluyó.

