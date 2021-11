"Siempre está conmigo": YosStop le da sorpresa a su novio desde la cárcel

Mientras continúa la investigación en su contra, la influencer conocida como YosStoo permanece en la cárcel de Santa Martha Acatitla desde hace 4 meses, por lo que se encuentra detenida en fechas importantes en su vida personal.

Así ocurrió con el cumpleaños de su novio, Gerardo González, quien maneja las cuentas de redes sociales de la youtuber. Él mismo compartió una publicación con una foto del regalo que ella le dio como sorpresa.

"Nunca me ha gustado festejar mucho mis cumpleaños y este obviamente no sería la excepción, de hecho le había dicho a Yoss que no hiciéramos esta publicación pero recibí un regalo que me hizo sentir que siempre está conmigo, así que aquí va lo que escribió", dijo el novio de la influencer.

Compartió un texto escrito por YosStop:

“Hoy es el cumpleaños del amor de mi vida y lamentablemente no puedo estar con él. Lo conocí a los 13 años y jamás imaginé que casi 20 años después estaría en mi vida en uno de los momentos más importantes a mi lado. Aunque hoy físicamente no pueda estar con él, lo estoy en corazón y en pensamiento. Hoy celebro que hace 36 años nació el hombre que más he amado en mi vida, hoy agradezco tu existencia, hoy agradezco haberte conocido, hoy agradezco todos los momentos a tu lado, hoy los valoro más que a todo el oro o dinero del mundo.

Gerito, te amo y aunque no es un cumpleaños feliz o divertido, es un cumpleaños lleno de amor, pronto te festejaré quedándome todo el tiempo a tu lado sin que nada ni nadie nos pueda separar. Te amo infinitamente, porque mi amor por ti no tiene límites y cada día crece más. Te amo Yoss.



Durante este tiempo presa,a YosStop ha reflexionado y así lo ha compartido su novio. En Instagram publica textos escritos por la controvertida influencer, donde da cuenta de que valora más la vida en el exterior:

“En mi paseo de todos los días cuando salgo al aire libre, observo unos nidos de palomitas que casi siempre están acurrucados, a veces los veo haciéndose piojito y me salen las lágrimas pensando en que me hace falta mi “palomito”… lo que daría por hacerle piojito y estar en nuestro “nido”.

Hoy me encontré al palomito bebé en el piso. Sentí tan bonito, me daban ganas de acariciarlo, estaba aprendiendo a volar.

Fui testigo de meses del amor de sus papás cuidándolo y ahora sí, ¡A VOLAR!.

No les puedo explicar la satisfacción de solamente observarlo, observar la belleza de la naturaleza, la belleza del amor de la familia.

Extraño mi nido y a mi familia.

Me alegro por los palomitos y deseo que nunca sean separados o que alguno fuera privado de volar por la mano del hombre.

El humano inconsciente que al destruir la naturaleza se destruye a sí mismo.

