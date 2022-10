"Sí va a regresar a trabajar": Angélica Rivera vuelve a la TV "por la puerta grande"

Desde que terminó el sexenio donde fue primera dama de México, mucho se ha dicho sobre Angélica Rivera y su regreso a las telenovelas, pero parece que ahora sí es casi un hecho que volverá a la pantalla chica.

Así lo dijo su hija Sofía, cuando el periodista Eden Dorantes la entrevistó y no evitó preguntarle por el regreso de su famosa mamá: "Muy próximo, muy pronto. Ya veremos cuándo. Creo que sí [los va a sorprender], pero ya no preguntes más por favor".

"No puedo decir nada todavía. Mi mamá está muy contenta, sí ya va a regresar a trabajar. Y va a regresar, ahora sí, mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande; bueno, mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces, va a regresar mejor que nunca", dijo emocionada Sofía, pero evitó dar detalles.

Angélica Rivera de regreso a la TV

Sofía, por su parte, dijo que trabajó en una película que se estrenará pronto mientras se abre puertas en Estados Unidos, aunque admitió: "No es nada más prepararse en el mercado de Estados Unidos, sino en tu carrera y en tu profesión, y en todos los aspectos".

"He tenido varias propuestas. Terminé una película en Estados Unidos; la cual me tiene muy contenta, pronto les podré contar un poquito más, ahorita no me dejan decir nada por tema de confidencialidad. Este proyecto me sorprendió, mandé un casting antes de Navidad y me contestaron después de Año Nuevo", explicó.



Desde su divorcio con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera aparece ocasionalmente en redes sociales, en eventos relacionados a sus hijas. Sin embargo, mucho se dice de su retorno como actriz, pues es innegable que dejó huella en las telenovelas.

