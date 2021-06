Si te incomoda ver así a Ricky Martin, su mensaje es para ti

En el marco de las celebraciones por el orgullo LGBTQ+, Ricky Martin presumió su amor por su esposo Jwan Yosef, pero las imágenes incomodaron a más de uno y hasta lo dejaron de seguir.

Así que el astro boricua decidió ponerse uñas largas y expresarse con un mensaje que refrenda su amor propio y alza la voz contra la discriminación y a favor de la aceptación de la diversidad.

Es la primera vez que vemos a Ricky Martin de esta forma, por lo que su mensaje tomó fuerza, y así lo escribió:

"Pausa...hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo.

"Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva.

"Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser.

"Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán.

"Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación. Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados.

"Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados.

"No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación.

A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor. #pride #pridemonth #loveislove".

Varias celebridades le externaron su apoyo, pero resalta lo que le escribió J Balvin: "Tu eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo!! Te amo".

Luis Fonsi: "Eres un grande, un ídolo, un ejemplo a seguir, un orgullo. Te quiero, te respeto y apoyo Boricua

Tommy Torres: "Eres nuestro maestro querido amigo. No le bajes.

Jesús Navarro de Reik: "Gracias por todos los muros que has derrumbado para tantos... y los que seguirán. Eres un valiente y un chingón".

Carlos Vives: "Querido Ricky los queremos a ti y a tu hermosa familia y celebramos la alegría de compartir la música. Estamos orgullosos de ustedes".

