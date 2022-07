"Si quieres matar a tu esposa, no la citas en un restaurante": Alfredo Adame sobre caso de Yrma Lydya

Luego del feminicidio de Yrma Lydya por el cual está detenido su esposo Jesús 'N' mientras continúa la investigación, Alfredo Adame admitió ser amigo del abogado señalado por presuntamente disparar contra la joven cantante que murió en un restaurante de la colonia Del Valle de la CDMX.

En entrevista con el canal de YouTube de Multimedia 7, Alfredo Adame contó que su amistad comenzó con una invitación a comer cuando él estaba en campaña para ser alcalde de Tlalpan en 2018. Era un hombre muy amable, había otras personas ahí, me dijo 'siento mucha simpatía por ti, te quiero ayudar en tu campaña' y nos hicimos amigos".

"Él me ayudó mucho en la campaña, y después seguimos con la amistad, de repente me hablaba nos volvimos a ver en varias ocasiones y en la segunda campaña que fui para diputado federal, me volvió a hablar", relató Alfredo.

En la conversación con Angélica Palacios, Alfredo recordó que desde que lo conoció hasta la última vez que lo vio, "nunca puso un arma sobre la mesa, nunca se expresó mal de una mujer, nunca trató mal a una mujer, nunca vi que fuera agresivo, nunca vi absolutamente nada de lo que dicen".

"Siempre conmigo fue muy buen amigo, siempre me dio muy buenos consejos. Es un hombre muy poderoso, es un hombre con una economía envidiable, sí es un hombre que tiene mucho dinero, pero yo nunca vi nada”, dijo en la entrevista para “Suéltalo aquí”.

"Es de terror y en un restaurante lleno de gente, a mí se me hace un tanto como que fantasioso o ilógico, o fuera de toda razón que él haya hecho eso así, serán los peritos y las autoridades que confirmen si sí o si no, pero también puede haber un móvil, a lo mejor ella lo estaba extorsionando", dijo Adame.

"Yo cuando fui el año pasado a su casa no recuerdo haberla visto. Él me la hubiera presentado. Pues si tú tienes una novia bonita y tienes 79 años, y llevas a gente a tu casa, pues lo primero que haces es presentar a la esposa para presumirla y lucirla. Yo no la conocí”.