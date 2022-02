¿Sí hubo romance entre Jacky Bracamontes y William Levy?

La guerra de declaraciones entre Elizabeth Gutiérrez y Jacqueline Bracamontes no hizo más que revivir el recuerdo del romance fugaz que tuvo la ex reina de belleza con William Levy, en la época en la que protagonizaron 'Sortilegio'.

Ella acababa de terminar su noviazgo, caracterizado por violencia, con el actual esposo de Bárbara de Regil, Fernando Schoenwald. "La tensión emocional que vivía en ese momento era muy fuerte", dijo en una ocasión Jacky a 'El Gordo y La Flaca'.

De hecho, aunque no aclaró que fue Fernando, Bracamontes sí llegó a relatar en 'netas divinas' que uno de sus ex novios la violentaba hasta el punto en que ella se defendió a manotazos: "(Era) una relación de violencia verbal, o sea de quererme hacer menos para él sentirse más, [...] Yo de verdad soy muy tranquila, aguanto, respiro. Me sacó de mis casillas y empecé 'cállate, cállate' y empecé a pegarle, yo a él, de que ya no podía. Pero imagínate cuánto tiempo tenía ya pasando esto para que yo llegara a ese punto de 'que te calles' y empecé a pegarle".

Así que soltera y compartiendo reflectores con William Levy, se encendió la flama. Actualmente existen dimes y diretes con Elizabeth Gutiérrez sobre si ella se embarazó para retener al cubano y así evitar que se quedara con Jacky, pero ¿realmente hubo algo entre Bracamontes y Levy?

En su libro La pasarela de mi vida, Jacky Bracamontes confirma que el romance avanzó porque él le dijo que estaba separado de Elizabeth Gutiérrez: "Él me había dicho 'yo no estoy con mi mujer, estamos separados' por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba".

Sin embargo, pronto se supo que Elizabeth estaba embarazada. Así que Jacky relató: "Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?"...

"Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo".

Ante las críticas por revelar lo que pasó con William Levy, Jacqueline ya se había defendido en una entrevista con People en Español: "Cuento lo que he aprendido, lo que me he tropezado, lo que he llorado, lo que he sufrido. Me he equivocado muchísimo, entonces lo que he aprendido de esos errores".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!