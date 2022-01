¡Sí hubo robo! Chiquis desenmascara a Rosie y exhibe que Juan Rivera quiere MÁS dinero

Era demasiado bonito para ser verdad que tras la auditoría todo estuviera tan tranquilo como lo quisieron dar a conocer en el comunicado en el que Jacquie toma el cargo de directora ejecutiva de las dos empresas que preservan el legado y reputación de Jenni Rivera, tras la auditoría donde resultó que Rosie no robó dinero.

Llamó la atención que en el texto, Jacquie agradeció y reconoció a su tía Rosie por "atender nuestras necesidades financieras y emocionales durante los últimos 9 años. Ella sirvió en sus roles duales con orgullo e integridad". Además insistieron en que "no hubo evidencia de ningún delito, apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios por parte de Rosie, actuando como fideicomisaria".

Pero a Chiquis se le ocurrió romper el silencio y desenmascarar la situación que verdaderamente viven los hijos de la Diva de la Banda con sus tíos Rosie y Juan Rivera. A través de un par de videos en instagram, la primogénita de la cantante estableció que sí hubo un robo de efectivo por 80 mil dólares.

Chiquis explicó que su hermano Johnny quería saber, con la auditoría, cuánto dinero dejó Jenni Rivera, así como "cuánto dinero se le pagaba a Rosie, a su esposo, a Juan, no sabíamos nada. Johnny nomás tenía preguntas. Johnny nunca dijo que Rosie era una ratera, porque la verdad nomás teníamos preguntas. Pensé que nos darían la contabilidad, porque Rosie siempre nos decía que si teníamos preguntas, ella nos lo daría".

La cantante explicó que la auditoría no se hizo en los negocios, sino "en una cuenta, que es la de los niños. Ahí los número estuvieron raros, duraron 192 días, meses y meses para darnos algo que si todo estaba bien, por qué iba a durar tanto tiempo. Aguantamos, al principio hubo unos número que no cuadraban, había más de un millón de dólares que estábamos como que qué onda... Por fin nos dijeron que era para los impuestos, pero nunca nos dieron la contabilidad para los negocios".

"Rosie dijo 'ok, me voy', pero quiero 165 mil dólares para irme. A mí se me hizo de muy mal gusto, esa es mi opinión, y todo lo que les estoy diciendo son hechos, hay pruebas de todo", dijo Chiquis, quien puede hablar porque ella no es parte del testamento como sus hermanos. Molesta, confesó que se ha peleado con su abuela y su tío Juan.

"Firmaron, Rosie firmó y salió este comunicado el día de ayer, yo no estaba de acuerdo con lo que decía, pero dije 'va, hay que hacerlo'. Yo me quería mantener lejos de esto, pero me duele por mis hermanos, porque dicen que Johnny es un huevón y malagradecido, y me duele porque no saben la realidad de las cosas. Así que yo estoy para decirles la verdad".

Chiquis estableció que no sienta que le deba una disculpa a su tía Rosie, pues su hermano solo buscaba cuentas claras. Reveló que su abuela, doña Rosa, le recriminó que solo querían el dinero y el poder de Jenni Rivera y que "habían cagado el legado" de su mamá. "Me molesta que quieran decir que Johnny es esto o lo otro. Mickey trabaja, a él todavía no le ha llegado un porcentaje, Jacquie también trabaja, Johnny está yendo a la escuela para aprender de música y es lo que me molesta, algunos quieren juzgar y criticar y por eso hablo".

Aseguró que no quiere afectar la imagen de Rosie y Juan, pero también reveló que tiene coraje porque "me acabo de dar cuenta que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacquie. En ese entonces según se pagó el dinero, tenemos que ver cuánto fue, creo que fueron 80 mil dólares que se robaron. Según Rosie lo pagó todo y cuando Jacquie le preguntó al contador Luis Barajas, dijo que lo iba a hacer como que fue un préstamo.

"Quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y se los debió decir porque ellos son los de la herencia. A mí me dolió eso. No se le va a dar 165 mil dólares, se le dará 85 mil dólares", dijo Chiquis.

Exhibió que Juan Rivera envió un e-mail pidiendo más dinero que supuestamente "se le debe de muchos 'Jenni Vive', por 29 canciones que, a él se le pagaba mensualmente, pero si él siente que no se le pagaba suficiente, él tiene que hablar con Rosie sobre eso, ella fue la jefa de él. Nosotros ni sabíamos cuánto se le pagaba".

"Con esta información me da coraje y tristeza porque las cosas hubieran sido diferentes si hubiéramos sabido esta información. Y pues bueno, ya sabemos y quiero que antes de comentar y juzgar, por favor, pregunten, es mejor preguntar que asumir si no saben la verdad de las cosas. Díganme quién le debe una disculpa a quién, ¿nosotros a ellos o ellos a nosotros?

"Yo no quiero nada que ver con esa familia. No saben todo lo que ha pasado, no saben cuánto lloraba y sufría, pero si he decidido apartarme, es por una razón. Si he querido decir que me vean como Chiquis, es porque no quiero que me estén comparando, yo me estoy chingando y yo le deseo lo mejor a ellos, a todos, que les vaya bien, pero sí quiero apartarme y no fue porque yo los manipulé. Algún día van a poder saber y entender", reveló Chiquis.

