Sí hubo BESO y PAGO en efectivo: Dra. confirma que Jorge Salinas sabía que paparazzi los veía

"En ocasiones había algún tipo de coqueteo, pero siempre me mantuve en una línea lo más profesional posible. Le comenté que yo tenía una pareja, y pues sí él en cierto punto se mostró molesto, pero yo me mantuve en mis valores", dijo la doctora Anna Paula Castillo.

Aunque al principio del escándalo desatado por unas fotos donde parecía que Jorge Salinas la besó en la boca, la doctora Anna Paula Castillo decía que su relación era estrictamente profesional, luego dio unas declaraciones que confirman que sí recibió un beso y que en ocasiones coquetearon.

Ocurrió en una videollamada con el periodista Luis Magaña, donde la doctora relató lo que pasó con Jorge Salinas, quien le repitió que sabía de la presencia de los fotógrafos, pero aún así le dio un beso. Eso sí, aclaró que la situación no ha vuelto a pasar.

"En esas fotos se puede ver algo distinto a lo que se veía médico-paciente y ya se ha comentado que se tienen los videos. Estaría de más que yo dijera cosas distintas. Recuerdo que esa ocasión de las fotos, fue el 15 de diciembre, cuando Jorge se acercó a mí él me dijo 'hay paparazzi aquí afuera', entonces él sabía que había paparazzi y él me indicaba dónde le entregaba el medicamento. Como él dijo 'hay paparazzi', yo le dije 'recibo el dinero aquí en la calle'".

Al relatar los momentos de los besos, la doctora Anna Paula dijo que le parecía curioso que las fotos se hubieran publicado un mes después de que fueron tomadas. Dijo que le entregó el medicamento, recibió el pago y se despidieron: "Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí, y para mí fue chistoso... sí, sí recibí un beso. Sí me sentí un poco sacada de onda, pero como que para él era algo norma, porque él me dijo 'hay paparazzi aquí'".

La Dra. Anna Paula dijo que no supo qué pasó. "Me acuerdo que me dio mucha risa. Me acuerdo que fue como '¿qué acaba de pasar?' (Risas)". Luis Magaña le preguntó si ya había pasado antes, pero ella dijo que no, y que no volvió a pasar después, pues "no lo ha vuelto a ver".

Puedes ver sus declaraciones a partir del minuto 14 del siguiente video:

Con 'Despierta América' dijo que no daría más explicaciones pero confirmó que Jorge le paga en efectivo... y todavía le debe.

"No me gusta y no estoy de acuerdo de ser objeto de entretenimiento de las personas", dijo muy seria la doctora Anna Paula cuando la enlazaron en vivo con el matutino de Univision, 'Despierta América'.

Reiteró su primera versión: "El señor Jorge fue uno de mis tantos pacientes. Podrán ver su mejoría en el aspecto físico que tiene. Dentro de Televisa tengo a más pacientes, hombres y mujeres". Explicó que le lleva el medicamento a Jorge Salinas personalmente porque ya se lo ha enviado con algún mensajero, y cuando el actor fue a una clínica para que se lo dieran, "el personal no recibió un buen trato de su parte".

Comentó que el día del famoso beso ocurrió el 15 de diciembre de 2022: "Esa vez vi al señor Jorge afuera de la Puerta 2 de Televisa a la 1:56 de la tarde. Entregué el medicamento y recibí el pago... de hecho, todavía hay por ahí algunos (pagos) pendientes. Nos despedimos y creo que ya he hablado mucho y no estoy dispuesta a dar más explicaciones".

Relató que la otra foto que existe de ellos, están a bordo del automóvil de Jorge y fue las primeras ocasiones en las que se encontraron. " Él me entregaba el dinero dentro de su auto. Esa vez lo vi afuera de Televisa porque él realizaba los pagos en efectivo . No estoy escondiendo nada. No realicé nada malo. Ya he dado muchas explicaciones y más de las que debería haber dado".

Con Luis Magaña y Despiérta América sí habló, pero a Gustavo Adolfo Infante le quiso cobrar y luego le dijo que lo atendería hasta la semana próxima.

En 'De primera mano', Gustavo Adolfo Infante confirmó que tuvo comunicación con la doctora Anna Paula, quien primero quiso cobrar a cambio de sus declaraciones. Posteriormente le dijo al periodista que sí le daría la entrevista, pero como sus pacientes son su prioridad, podría atenderlo hasta el martes o miércoles de la semana próxima.

Gustavo Adolfo no aceptó. Asimismo, compartió que otra de las condiciones era que no le preguntaran sobre Elizabeth Álvarez.

