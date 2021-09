"Si es señora, que se comporte como tal": Alicia Machado explota contra Kimberly Flores

Alicia Machado está dando de qué hablar en el reality 'La casa de los famosos', donde no solo besa a Roberto Romano, sino que despotrica en contra de Kimberly Flores.

A la venezolana le molesta que la esposa de Edwin Luna se exhiba dentro de la casa sin lencería, lo que deja expuestos sus pezones. Así se lo contó a Roberto Romano, con quien comparte la cama mientras platican de forma íntima.

"Nada más agarra, cocina sus huevos, con los pezones al aire y después no quiere que la gente hable. Si es señora, que se comporte como tal", se quejó Alicia Machado, quien jugó con Roberto y le mostró un pezón: "Yo sí porque no tengo perro que me ladre".

La ex Miss Universo se dedicó a esparcir su veneno con otros integrantes, y sostuvo que Kimberly Flores "trae las pantaletas para que todos los machos se las vean. Una señora casada no anda mostándole las tetas a todos los compañeros. Jamás la he visto decir 'yo lavo los platos', no recoge una sola cosa".

Sin embargo, luego se topó con Kimberly, y en su cara, la aconsejó: "Si tú sales de este programa pudiendo conmigo, vas a poder con todas. Tú tienes que cuidar tu corazón y reputación. Todo lo que has pasado no merece que eso te desequilibre, ni de tu madre, porque así es la vida".

"La belleza física es lo más envidiado de la vida, te lo dice una Miss Universo", le dijo Alicia Machado. Sin embargo, ya no sabemos ni qué creerles, porque ya se habían reconciliado.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!