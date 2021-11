“Sí, de verdad intenté suicidarme": Yuri confiesa que quería dejar de sufrir

Como pocas veces, Yuri reveló detalles sobre la vez en que tocó fondo y quiso suicidarse, esto en la entrevista que le dio en exclusiva a la revista Vanidades en su edición de diciembre.

La intérprete de 'La maldita primavera' reconoció que estaba en la cúspide de su carrera: “Lo tenía todo: mi jet privado, un yate, ocho autos de lujo, una mansión, pieles, joyas... pero, al mismo tiempo, no tenía nada, estaba sola", dijo.

"No tenía marido, hijos, no me hablaba con mis papás, estaba completamente alejada de mi familia. Pasaba navidades y años nuevos sola, alcoholizada, le entré a todo. Los artistas vivimos un problema muy fuerte, algunos lo dicen y otros no se atreven, y es que cuando no somos nadie queremos ser todo, y cuando tienes todo no eres nadie, y eso me pasó a mí", compartió Yuri.

Así que cuando Cynthia Leppäniemi, la directora de la revista Vanidades le preguntó si realmente intentó suicidarte o solamente tuvo la idea, la cantante respondió contundente: “Sí, de verdad lo intenté, pero no me salió. Quería dejar de sufrir y de sentirme sola.

