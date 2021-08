Si Héctor 'N' es condenado por abuso a su hija, ¡Ginny Hoffman también podría ir a prisión!

La defensa de Héctor 'N' no solo ocupará los 75 días que solicitó a la Fiscalía en preparar la defensa ante la acusación de abuso sexual contra su hija, sino que preparan demandas contra Ginny Hoffman y Alexa Parra.

José Luis Guerrero, abogado de Héctor, reveló en entrevista con el canal de YouTube Productora 69 que Ginny y su hija "no lo han visto venir", al hablar de las posibles consecuencias de que Héctor Parra sea condenado a prisión. Además de la denuncia por el presunto delito de daño moral contra Ginny, la defensa de Héctor 'N' señaló que la actriz habría incurrido en dos delitos:

"Los delitos que comete la señora Hoffman son dos, a mi parecer, uno sobre violencia familiar el cual ya se encuentra denunciado y en trámite; y dos, la omisión que pudiera actualizarse si se determinara la responsabilidad de Parra, porque ella en calidad de madre de la víctima estaba obligada a hacer de conocimiento a la autoridad los hechos, cosa que ha reconocido públicamente que decidió omitir".

"Es un tema que recaía una obligación de hacer", dijo el abogado, por lo que al saber del abuso contra su hija, y no haber denunciado en su momento, Ginny habría incurrido en una falta que se castiga entre 2 y 7 años de prisión.

"Es una estrategia que termina llevando a la cárcel a la mamá de la víctima, y creo que eso no lo han visto venir. Si Héctor mintió, o si no somos capaces de comprobar su inocencia, y Héctor al final es condenado, esta condena también hace partícipe de otros delitos a la señora Hoffman".

Por si fuera poco, adelantó que habrá demanda contra la hija de Héctor:

"En los siguientes días estaremos presentando denuncia en contra de Alexa Parra por las declaraciones que ha venido realizando, en relación con un conducta irregular por parte de Daniela con su papá. Ella le ha atribuido una relación ‘casi de novios’, lo cual es absolutamente falso”, dijo el abogado a 'En Shock', programa de Jorge Carbajal y Felipe Cruz.

En tanto, Ginny Hoffman dijo en su momento que este caso no es un asunto de venganza ni un invento. Cuando la actriz se presentó en el programa 'Hoy', dijo: "Jamás, jamás, lo juro por mi vida, diríamos una mentira ante un asunto tan monstruoso, jamás en la vida".

También rechazó que se trate de una venganza o despecho a causa de la orientación bisexual de Héctor 'N': "No habría manera. Incluso es ilógico, yo tengo 14 años separada de él, hablamos todo, decidimos llevar la fiesta en paz por mi niña. Han tratado de cubrir con versiones muy extrañas".

Reiteró que ella se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando cambió la actitud de su hija contra su papá: "Ella empezó a tener actitudes muy extrañas. Empezó a decirme que no quiere ver a su papá, que no quiere que le deje que se duerma en casa de él. Empezó a mostrar odio y rechazo hacia él".

Ginny contó que el abuso inició cuando su hija tenía 6 años. "Yo no sabía absolutamente nada. Me entero cuando ella me empieza a decir que él le faltaba al respeto, que la tocaba, yo tenía una versión muy ligerita. Empecé a buscar ayuda psicológica para mi hija. La llevé con varias psicólogas, hasta que un día llegó y me dijo 'ma, necesito ayuda, necesito sacar lo que ha pasado'. La llevé con una psicóloga que es maravillosa, es la que la empieza a ayudar a sacar todo".

Aceptó que cometieron el error de hacerlo público en una revista antes de levantar la denuncia, pues Héctor "salía a atacar. Él la retó".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!